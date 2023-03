Allegri e l’infortunio di Pogba: “Ecco cos’ha, lo aspettiamo”

Pochi minuti prima di Juventus-Sampdoria, prende la parola Massimiliano Allegri, rivelando le ultime sull’infortunio di Pogba

La Juventus attesa da un match fondamentale per il prosieguo del campionato. I bianconeri sfidano la Sampdoria per tornare alla vittoria e provare ad accorciare le distanze nei confronti della zona Champions, occasione da sfruttare a tutti i costi per la banda di Allegri. Che però dovrà fare a meno di diversi elementi importanti, tra cui Paul Pogba. Proprio sul francese, assente ancora una volta per infortunio, il tecnico bianconero ha rilasciato dichiarazioni importanti, pochi minuti prima del match.

“Pogba? Ha sentito un fastidio all’adduttore mentre calciava le punizioni – ha dichiarato il mister bianconero ai microfoni di ‘DAZN’ – Domani vedremo l’entità nel danno che ha riportato. Stasera poteva darci una mano, lo aspettiamo, speriamo che gradualmente torni il giocatore che era prima”. Sulla sfida alla Samp: “Stasera dobbiamo tornare alla vittoria e tornare a fare gol, non sarà così semplice. Se la giocano sempre, pressano, corrono, spesso hanno perso soltanto nel finale. Paredes? E’ un giocatore affidabile, ho fatto una scelta dal punto di vista tattico. I cambi comunque saranno importanti stasera, chi entrerà dalla panchina potrà dare una grande mano”.