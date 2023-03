Scossone Di Maria-Juve: “Gli ha fatto perdere la Champions”

L’esterno argentino anche giovedì sera è stato decisivo con la sua rete di testa nella vittoria contro il Friburgo

Si sta trasformando in un vero e proprio trascinatore, Angel Di Maria, che nelle ultime due gare giocate dalla Juventus in Europa League ha timbrato la rete ben quattro volte. Dopo la tripletta contro il Nantes, ‘el Fideo’ giovedì ha steso anche il Friburgo con il gol decisivo nella gara di andata degli ottavi di finale.

L’argentino, che ieri mattina ha svolto degli esami strumentali presso il J-Medical dopo i fastidi muscolari accusati nel finale del match per fortuna dei bianconeri non ha riportato alcuna lesione e potrebbe quindi recuperare almeno per la panchina in vista del prossimo match in campionato della formazione di Massimiliano Allegri, in programma domenica sera alle 20.45 contro la Sampdoria.

Il recupero dell’argentino, che sta vivendo uno straordinario momento di forma, sarà ovviamente determinante per i prossimi impegni della Juve. Nonostante le reti messe a segno negli ultimi incontri, non sono comunque mancate sui social le critiche alla stagione complessiva dell’ex Paris Saint Germain, ‘accusato’ di essersi risparmiato nella prima parte di stagione per non compromettere la sua partecipazione al Mondiale vinto in Qatar con la maglia dell’Argentina.

Juve-Di Maria, Salandin non fa sconti: “Dimenticano che stava preparando il Mondiale”

Stefano Salandin, noto giornalista di ‘Tuttosport’, ha infatti ricordato su Twitter quello che invece era stato il rendimento di Angel Di Maria nella prima parte di stagione.

Durante il periodo pre-Mondiale, infatti, il Fideo non aveva mantenuto la stessa continuità di adesso anche a causa di ripetuti infortuni. Secondo il cronista, se l’argentino avesse dato lo stesso contributo in campo in termini realizzativi sin dal primo giorno, probabilmente la Juve sarebbe andata avanti in Champions, evitando la dolorosa retrocessione in Europa League in un girone comunque insidioso.

Così si è espresso Salandin su Di Maria in risposta alle celebrazioni circolate sui social nelle ultime ore: “Qualche gol nella seconda competizione europea e si dimenticano che gli ha fatto perdere quella più importante perché preparava il mondiale. Anche nel tifo gli italiani hanno la memoria dei pesci rossi”.