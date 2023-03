Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 11 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 11 marzo 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 11 marzo 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ mette in primo piano la pesante sconfitta dell’Inter sul campo dello Spezia: “SENZA SCUSE”; “shock a La Spezia: l’ottavo KO”. Il taglio alto della rosea è dedicato alla Ferrari: “Ansia Leclerc, incontro con Elkann”. Spazio poi alle partite di oggi: “Napoli-Dea sulle punte”, sfida tutta nigeriana tra Osimhen e Lookman. Ovviamente non manca un titolo dedicato alle due giornate di squalifica comminate al tecnico della Roma: “Mou fuori tra i veleni”. Gli altri titoli di giornata sono: “Chi conta su Conte” e “Milan all’attacco”.

Il ‘Corriere dello Sport’ titola così: “IL BUCO NERAZZURRO”. L’Inter risucchiata in un vortice di sconfitte in campionato, perde al Picco contro lo Spezia. Il taglio alto è dedicato alla squalifica dello Special One: “Mou stangato, Roma furiosa”. I due titoli di spalla, invece, coinvolgono Atalanta e Juventus: “Gasp: ‘Lotto con chi ha debiti di 1 miliardo”; “Chiesa salta solo la Samp, Max sorride”.

‘Tuttosport’ apre con il futuro del ‘Fideo’, che potrebbe restare a Torino anche per la prossima stagione: “JUVE-DI MARIA SI TRATTA!”. Gli altri titoli di giornata sono: “Maldini-Nzola diavoli Spezia, Inzaghi a Picco”; “Mou, resta la squalifica. Roma furiosa”; “Finalmente un Toro che il derby lo vince”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 11 marzo 2023

In Spagna, ‘AS’ titola su quello che potrebbe essere il più grande scandalo del calcio spagnolo: “EL BARCA BUSCABA FAVORES ARBITRALES”. L’occhiello aggiunge: “La fiscalia presenta su denuncia por el caso Negreira”. Il taglio alto, invece, è dedicato al Real Madrid: “Rodrygo, nueve de guardia”.

In Inghilterra, il ‘Mirror’ apre sulla polemica tra Antonio Conte ed il Tottenham: “Hits the fan”. Il sottotitolo è: “Conte hits back at selfish Richarlison and agrees the brazilian has a s**t campaign”.