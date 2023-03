Nzola stupisce e si prende una big: il bomber ha conquistato tutti

Il giocatore in estate potrebbe cambiare maglia: il Torino è un’idea concreta ma attenzione alle possibili sorprese

La ventiseiesima giornata di Serie A si è aperta con il successo a sorpresa dello Spezia. I liguri hanno battuto per 2 a 1 l’Inter grazie alle reti di Daniel Maldini e M’Bala Zola.

Ieri è così stata, soprattutto, la serata dell’attaccante italiano. Il giocatore, figlio di Paolo, ha realizzato il suo secondo gol in questo campionato, dando una mano al Milan, che lunedì potrebbe agganciare i nerazzurri. Daniel è stato festeggiato anche dai tifosi rossoneri e nel post gara si è parlato tanto di lui perché la storia della famiglia Maldini è sempre più incredibile. La rete del figlio d’arte ha un po’ oscurato la prestazione di Nzola, che ieri è stato senza dubbio il migliore in campo. L’attaccante sta vivendo una stagione fantastica e contro l’Inter ha siglato il suo quattordicesimo centro in Serie A. Numeri importanti, per un giocatore, che lo scorso campionato l’aveva passato tra tribuna e panchina.

Ieri ha battuto dal dischetto con estrema freddezza Handanovic e ha servito l’assist per Maldini, dopo un’ottima giocata ma le cose buone fatte durante il match sono state davvero tante e chi ha visto la partita non può non essersene accorto.

Calciomercato: Torino in prima fila per Nzola

Nzola è osservato da diversi club italiani. Per l’attaccante, che il prossimo 18 agosto compirà 27 anni, sembra arrivato davvero il momento giusto per cambiare aria e tentare il salto di qualità.

Lo segue da diverso tempo il Torino, che dopo l’addio di Belotti vuole regalarsi un nuovo centravanti da doppia cifra ma attenzione anche alla Fiorentina di Italiano che lo stima davvero parecchio.

Ma se Nzola dovesse continuare così, superando i 20 gol in campionato, non è da escludere che altre squadre di altissima classifica non decidano di farci un pensierino. Il giocatore, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, così potrebbe diventare un’occasione per la Lazio, alla ricerca di un vice Immobile, e chissà, anche per il Milan. I rossoneri in estate sono pronti a cambiare tanto in avanti e Nzola potrebbe rappresentare il classico attaccante di scorta. I rapporti tra il Milan e lo Spezia, come dimostrano i trasferimenti in Liguria di Maldini e Caldara, sono ottimi. Un dettaglio da non sottovalutare.