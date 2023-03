Napoli-Eintracht, ora è UFFICIALE: la sentenza ribalta tutto

Decisione ufficiale che capovolge tutto: in vista di Napoli-Eintracht arriva la sentenza che cambia le carte in tavola

Nuovo ribaltone e la sentenza cambia tutto. Napoli-Eintracht Francoforte è in programma mercoledì prossimo al ‘Maradona’, ma in realtà la sfida si sta giocando ormai già da giorni.

Tutto nasce dalla decisione delle autorità governative italiane di vietare la vendita dei biglietti ai tifosi del club tedesco. Una decisione fortemente contestata dalla società di Francoforte, dagli stessi sostenitori dell’Eintracht e da alcuni politici. Da qui la decisione di ricorrere al Tar per bloccare il divieto di vendita, scelta che ha avuto successo. E’ di questa mattina, infatti, la decisione del Tribunale Amministrazione Regionale di sospendere il divieto di vendita dei biglietti per i cittadini tedeschi. E’ stata, infatti, accolta l’istanza cautelare e quindi sospeso il divieto con la decisione del caso fissata per il prossimo 4 aprile quando la partita sarà già stata disputata. Con questa sentenza, quindi, dovranno essere messi in vendita anche i tagliandi per il settore ospiti del ‘Maradona’.

Napoli-Eintracht, sì ai tifosi tedeschi

La sentenza del Tar quindi fa sì che i tifosi tedeschi possano venire a Napoli per assistere al match di ritorno degli ottavi di Champions League.

Un arrivo temuto dalle autorità italiane anche per gli incidenti che sono avvenuti in Germania all’andata e per la rivalità tra le due tifoserie.