PAGELLE e TABELLINO di Napoli-Atalanta 2-0: Kvara è un gioiello, male Hojlund

Primo tempo fisico che termina sullo 0-0: poi Kvara decide di illuminare con una perla. Rrahmani sigilla: la capolista se ne va

PAGELLE NAPOLI

Gollini 7 – Si trova a dover esser titolare per la prima volta a pochi minuti dall’inizio del match per il problema al polso di Meret. Mai impegnato nella prima frazione, due interventi in successione al 72′ dove si comporta con sicurezza. Si ripete nel finale

Di Lorenzo 7 – Costringe Ruggeri basso e diventa un fattore in costruzione. Perfetto nelle chiusure

Minjae 7.5 – Suo lo spauracchio Hojlund, neutralizzato come si conviene: Gasp lo sostituisce per manifesta inferiorità. Gli anticipi nell’arco della gara sono una delizia: esce per un piccolo infortunio (76′ Juan Jesus sv)

Rrahmani 8 – Deve tenere su Zapata, nel primo tempo l’operazione riesce bene. Si ripete nella ripresa e mette dentro anche il 2-0. Gara perfetta

Olivera 6 – Maehle non è un cliente, si vede meno del previsto nel primo tempo: molto meglio nella ripresa

Anguissa 7 – La sua one to one con Ederson, mette qualità con i giri del cronometro e fa un’ottima gara

Lobotka 7.5 – Gioca la sua partita con Pasalic, riesce a dare bene i tempi al Napoli. Nei momenti difficili c’è sempre, guida e chiude. Top, come sempre

Zielinski 6.5 – Deve liberarsi di De Roon, alternando rapide giocate a qualche errore di misura: nel complesso una buona prova (65′ Ndombele

Kvaratskhelia 8.5 – Parte con la brillantezza dei giorni migliori, quella che mette in imbarazzo Maehle e Toloi. Il gol è di una bellezza imbarazzante. Perché può farlo facile, però decide di mettere a sedere tutta la difesa e segnare (84′ Zerbin sv)

Osimhen 7 – Bella la lotta con Djimsiti nel primo tempo: il 19 lo segue come un’ombra. Con Demiral la musica cambia e le occasioni fioccano, una anche in rovesciata (84′ Simeone sv)

Politano 7 – Difende bene, un po’ frenetico ma, comunque, efficace nella fase di possesso ma ci mette grande intensità ed esce tra gli applausi (65′ Elmas 6 – Entra bene nella partita)

All. Spalletti 7 – Torna bello e vincente, con l’organizzazione, l’intensità e la qualità dei singoli. Scudetto sempre più vicino

PAGELLE ATALANTA

Musso 5.5 – Reattivo nelle uscite, qualche controllo sbagliato e non può nulla sui due gol del Napoli

Toloi 5.5 – Esce su Kvara, non sempre sorridente. Anzi, col passare dei minuti diventa uno stillicidio (88′ Lookman sv)

Djimsiti 6.5 – L’uomo posizionato su Osimhen, quello che si sfianca nel seguire il nigeriano ed esce infortunato già prima della fine del primo tempo (43′ Demiral 5 – Da subito, concede più spazio ad Osimhen)

Scalvini 5.5 – Si prende Politano e si prende anche qualche dribbling oltre che un giallo nel primo tempo. Scema nella ripresa, appesantito dal giallo

Maehle 5.5 – Prova la spinta, ma tanta la preoccupazione per Kvara e si vede poco (68′ Zappacosta

De Roon 6 – Si prende cura di Zielisnki con alterne fortune

Ederson 5.5 – Duello con Anguissa sempre più complesso col passare dei minuti

Ruggeri 5.5 – Schiacciato da Di Lorenzo, tanto lavoro difensivo, poca efficacia

Pasalic 5 – Segue come un ossesso Lobotka, ma lo slovacco lo mette molto in ombra (68′ Boga 5 – Non si vede)

Hojlund 5 – Una gara educativa: giocare contro Kim è un corso accelerato su come cercare gli spazi. Gasp gli concede 45 minuti (46′ Muriel 5 – Prova ad allaggarsi, ma gli spazi non ci sono)

Zapata 5.5 – Deve fare la guerra con Rrahmani, non facile

All. Gasperini 5.5 – Dura un tempo la sua tattica anti-Napoli

PAGELLA ARBITRO

Colombo – Smista, giustamente, tanti cartellini in una gara con tanti duelli

TABELLINO

RETI: 60′ Kvaratskhelia, 77′ Rrahmani

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Minjae (76′ Juan Jesus sv), Rrahmani, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski (65′ Ndombele), Kvaratskhelia (84′ Zerbin), Osimhen (84′ Simeone), Politano (65′ Elmas). In panchina: Marfella, Bereszynski, Ostigard, Demme, Zedadka, Gaetano. All. Spalletti

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi (88′ Lookman), Djimsiti (43′ Demiral), Scalvini; Maehle (68′ Zappacosta), De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic (68′ Boga); Hojlund (46′ Muriel), Zapata. In panchina: Rossi, Sportiello, Okoli, Palomino, Soppy. All. Gasperini

ARBITRO: Colombo (VAR: Valeri)

AMMONITI: Ruggeri (A), Osimhen (N), Scalvini (A)

ESPULSI: