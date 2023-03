DIRETTA Serie A, Empoli-Udinese 0-0 | Si parte LIVE

Dopo la sfida tra Spezia e Inter di ieri sera, il sabato della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A si apre con Empoli-Udinese

Dopo la clamorosa sconfitta patita dall’Inter di Simone Inzaghi sul campo dello Spezia di Leonardo Semplici nell’anticipo del venerdì, Empoli-Udinese apre il sabato della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A.

I padroni di casa, guidati in panchina da Paolo Zanetti, non vivono un grande momento e sono reduci da due sconfitte consecutive, l’ultima lontano dalle mura amiche contro una diretta concorrente come il Monza di Raffaele Palladino. I tre punti mancano, ormai, dal 23 gennaio scorso quando sbancarono il ‘Giuseppe Meazza’ battendo proprio l’Inter con un gol di Baldanzi. Di contro, i bianconeri allenati da Andrea Sottil, arrivano all’appuntamento il pareggio ad occhiali ottenuto sul campo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Anche per i friulani, la vittoria non arriva da tempo: l’ultima il 22 gennaio contro la Sampdoria al ‘Luigi Ferraris’ di Genova. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli.

FORMAZIONI UFFICIALI EMPOLI-UDINESE

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Stojanovic, Imsajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. All. Zanetti

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Success. All. Sottil

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 65 punti; Inter* 50; Lazio 48; Roma e Milan 47; Atalanta 42; Juventus** e Bologna 35; Torino 34; Udinese e Monza 32; Fiorentina 31; Sassuolo 30; Empoli 28; Lecce 27; Salernitana 25; Spezia* 24; Verona 18; Cremonese e Sampdoria 12.

*una partita in più

**15 punti di penalizzazione