Ultimatum Inzaghi: la permanenza all’Inter ad una condizione

Ultimatum a Simone Inzaghi in casa Inter: la conferma in panchina ad una condizione. Tutti gli aggiornamenti

Torna in campo l’Inter nell’anticipo di Serie A contro lo Spezia. Martedì i nerazzurri si giocheranno l’accesso ai quarti di finale di Champions League nella complicata trasferta di Porto.

Un obiettivo diventato primario per la squadra nerazzurra dopo il flop in campionato e l’addio allo Scudetto arrivato con diversi mesi di anticipo. Martedì, in Portogallo, arriverà il bivio decisivo per la stagione dell’Inter e anche per il futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha fallito in campionato ma resta in corsa per due trofei, con la Coppa Italia oltre al sogno Champions League. A partire da Oporto Inzaghi si gioca l’Inter, proprio in trasferta che è finora stato il tallone d’Achille della stagione di Lautaro e compagni. Un’altra brutta prestazione a La Spezia sarebbe mal digerita dalla dirigenza. L’eventuale eliminazione dalla Champions dopo l’1-0 dell’andata, contro un avversario ostico ma ampiamente alla portata, segnerebbe invece il punto di non ritorno per il futuro di Inzaghi. L’allenatore è chiamato a chiudere almeno secondo in Serie A e l’obiettivo della società è ora diventato la Top-8 in Champions.

Calciomercato Inter, la condizione per la conferma di Simone Inzaghi

La trasferta sul campo del Porto potrebbe dunque diventare decisiva per la panchina nerazzurra. L’eventuale eliminazione agli ottavi, infatti, peserebbe negativamente sulle valutazione di fine stagione da parte della dirigenza.

Inzaghi non può più sbagliare dopo i tanti passi falsi in campionato e alla vigilia dello Spezia ha caricato così l’ambiente: “Abbiamo reagito bene facendo un’ottima gara contro il Lecce. Dobbiamo continuare così, mantenendo questa determinazione sempre, a partire da La Spezia. Mi aspetto una partita difficile contro una squadra che sta lottando per un obiettivo preciso e ha cambiato allenatore”. Sono giorni decisivi anche per il futuro del tecnico.