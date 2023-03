Ronaldo è una furia in campo: spunta il video di un tifoso

Cristiano Ronaldo perde lo scontro diretto al vertice col suo Al Nassr contro l’Al Ittihad. Non è mancato un gesto di rabbia a fine partita per CR7

La voglia di vincere e di primeggiare di Cristiano Ronaldo è ancora oggi evidente e sotto gli occhi di tutti anche a 38 anni ed in un campionato di fascia minore come la Saudi Pro League. Il suo Al Nassr ha perso di misura lo scontro diretto con l’Al Hittiad.

Un ko per mano di Romarinho che ha portato i gialloblu del cinque volte Pallone d’oro a scivolare al secondo posto a -1 dai diretti rivali, complicando una corsa al titolo che l’ex United non ha alcuna intenzione di fallire. CR7 in Arabia sta provando a farsi largo a suon di gol e la sua intenzione è chiaramente quella di continuare a collezionare record e successi, motivo per cui una sconfitta simile non fa che risvegliare il furore dentro di se. Una rabbia che si è vista forte e chiara a fine gara, dopo il triplice fischio del direttore di gara.

L’Al Nassr va ko: la furia di Ronaldo dopo la sconfitta

Al termine della gara Cristiano Ronaldo è apparso visibilmente nervoso mentre discuteva con i compagni di squadra, tanto da prendere anche a calci una bottiglietta d’acqua posizionata a bordo campo.

Un gesto di stizza non particolarmente nuovo per chi come Ronaldo ha sempre intenzione di vincere ogni partita. Il peso della serata storta deve aver inciso sullo stato d’animo del portoghese che come sempre non ci sta mai a perdere. A peggiorare le cose, dopo la partita, l’intero stadio ha iniziato a cantare il nome di Messi mentre il cinque volte Pallone d’oro rientrava negli spogliatoi. Si è vista ancora una volta la sua rabbia, mentre sui social a mente più fredda ha pubblicato in seguito una foto con la seguente descrizione per distendere gli animi, e ringraziare i tifosi dell’Al Nassr: “Deluso dal risultato, ma rimaniamo concentrati sulla nostra stagione e sulle prossime partite. Grazie fan di Al Nassr per il vostro supporto, sappiamo di poter contare su di voi!”.