Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 10 marzo

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 10 marzo 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Quotidiani sportivi italiani monopolizzati dalla serata di coppe di ieri e in particolare dalla vittoria della Juventus contro il Friburgo, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. La ‘Gazzetta dello Sport’ titola, omaggiando il match winner Di Maria, “L’Angel vola“. Ci sono però anche brutte notizie per i bianconeri, come l’esclusione di Pogba: “Pogba, sei fuori“. Vince anche la Roma contro la Real Sociedad: “A tutta Roma“. In alto, spazio per Milan e Inter: mosse di mercato dei rossoneri (“La Champions porta i soldi per Leao e Diaz, obiettivo Balogun“) e il futuro dei nerazzurri, stasera in campo con lo Spezia (“Prove di Porto, Inzaghi in Coppa si giocherà la riconferma“).

Anche il ‘Corriere dello Sport’ dedica ampio spazio alla giornata in chiaroscuro della Juventus: “Angel e demoni“. In basso, titolo per l’Inter, che apre la giornata di campionato a La Spezia: “Lukaku si prende l’Inter“.

Ovviamente, ‘Tuttosport’ chiude il trittico con l’ennesimo titolo tutto per Di Maria: “A volo d’Angel“. In basso, titoli per il mercato del Torino (“Dovbyk e Nzola, il Toro ci riprova“) e per le difficoltà della Ferrari, che vede l’addio del capo dell’aerodinamica (“Ferrari shock, primo ribaltone“).

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 10 marzo 2023

All’estero, ci si concentra quest’oggi sul mercato, soprattutto in Spagna. Su ‘As’, in prima pagina il Psg, reduce dal nuovo flop europeo, con i tanti protagonisti in foto (Neymar, Mbappé e Messi su tutti) che sono in discussione: “Jaula de oro” (traduzione: gabbia dorata).

Messi compare anche sulla prima pagina del ‘Mundo Deportivo’, con il titolo “La gran decision“. Mancano meno di quattro mesi alla scadenza del contratto con il Psg, tutte le opzioni in ballo: vuole restare in Europa, il Barcellona ci spera ancora.