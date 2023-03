L’annuncio di Conte e il ritorno in Italia: incontro con l’entourage

In settimana è arrivata una eliminazione pesante per il Tottenham e per Conte in Champions League. Pioggia di critiche ed un futuro tutto da scrivere

Contro il Milan è arrivata l’ennesima cocente delusione per Antonio Conte col Tottenham. Il tecnico salentino ha salutato la Champions League e dovrà rispondere subito in campionato per provare a chiudere dignitosamente una stagione complessa.

I risultati sono troppo altalenanti e le critiche sono all’ordine del giorno per l’ex allenatore dell’Inter che ha anche il contratto in scadenza a giugno con gli Spurs. Lo stesso Conte ha presentato la gara di domani contro il Nottingham in conferenza, soffermandosi anche sul suo destino: “Dopo un anno e mezzo la società mi conosce, io conosco la società ed è chiara questa situazione. Dobbiamo finire la stagione e poi si vedrà. Siamo lontani per aspirare ad essere competitivi, l’ho sempre detto. Così come più volte ho rimarcato il concetto che serve tempo, ma vedo che qui l’ambiente non ha pazienza o forse non vuole capire la realtà”. Mai banale nelle dichiarazioni Conte che è stato associato già ad un possibile addio mentre spunta persino l’ipotesi Inter.

Calciomercato Inter, l’entourage di Conte discute con i nerazzurri: ipotesi ritorno

Nella stessa conferenza Conte ha però aggiunto: “Fino alla fine sono pronto a morire per questo club ma poi vedremo perché non sono così stupido da continuare a uccidermi“. Evidente quindi come le strade potrebbero separarsi a fine annata.

Il nome di Conte circola da tempo anche nell’ottica di un eventuale ritorno in Serie A, dopo aver fatto benissimo soprattutto con la Juventus e in tempi più recenti con l’Inter. A tal proposito, secondo quanto rivelato da ‘indykaila News’ sul suo profilo Twitter, l’entourage del tecnico salentino starebbe dialogando proprio con il club meneghino. Conte infatti vorrebbe lasciare il Tottenham e tornare nella sua vecchia società, lì dove ha lasciato un segno evidente, riportando lo scudetto a Milano in due sole stagioni. I risultati interisti dell’attuale allenatore degli Spurs sono stati eccellenti, e l’attuale posizione di Inzaghi è tutta da verificare.