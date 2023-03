Game over Pogba: “Indecoroso, carriera agli sgoccioli”

Infuria il caso Pogba alla Juventus, il francese stroncato dai commenti degli addetti ai lavori: sancito il flop definitivo

Incubo senza fine, quello dell’annata di Paul Pogba alla Juventus. Il caso infuria nuovamente dopo la nuova assenza con il Friburgo, stavolta non per problemi fisici ma per la decisione disciplinare attuata da Allegri per il ritardo alla cena in ritiro. E a questo punto l’aria che si respira attorno al centrocampista francese si fa pesante.

Ai microfoni di ‘Radio Radio’, gli opinionisti sparano su di lui ad alzo zero, per i suoi comportamenti sempre più discutibili. Inizia Fernando Orsi: “Spero che il giocatore si renda conto di non essere più in grado di giocare facendo la differenza. Il ritardo è solo la punta dell’iceberg, bisogna vedere cosa si diranno lui e la società, ma probabilmente è il segnale che la sua carriera di alto livello è agli sgoccioli”. Rincara la dose anche Mario Mattioli: “La vedo difficile vederlo tornare ad alti livelli e riacquistare un comportamento da professionista a tutto tondo. Mi da’ l’impressione di essere più un giocatore interessato a stare a Torino in un ambiente che lo coccola, con un lauto stipendio da spendere: in fondo Milano è vicinissima…Il problema è che la Juventus in questo momento non ha un asse dirigenziale all’altezza. Chi lo ha preso, aveva visto che tipo di giocatore fosse nel precedente anno e mezzo?”. Per finire, non ci va tenero nemmeno Stefano Agresti: “Il comportamento di Pogba mi sembra indecoroso. Va sulla neve, fa quello che vuole, arriva in ritardo. Secondo me la Juventus ha ragione e si è stufata di Pogba. Si tratta di mancanze di rispetto totali nei confronti dei tifosi e della società”.

Juventus, disastro Pogba: futuro pieno di incognite

Insomma, il flop totale per questa stagione viene sancito in maniera definitiva, e a questo punto si riflette su quello che potrebbe essere anche in prospettiva l’effettivo apporto alla causa del francese, che non si è praticamente mai visto in campo a parte i recenti due spezzoni di gara con Torino e Roma.

Le decisioni sul suo futuro verranno prese al termine della stagione, quando si saprà per che cosa potrà competere la Juventus del prossimo anno. Ma certo, il matrimonio tra i bianconeri e Pogba appare molto poco solido in questo momento e l’ipotesi di un addio non è da scartare.