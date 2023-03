Bye bye Inter, raggiunge Cristiano Ronaldo all’Al Nassr

Cristiano Ronaldo interferisce con i piani di calciomercato Inter. Un top player potrebbe seguirlo all’Al Nassr in Arabia

L’Inter si trova a dover fare i conti con Cristiano Ronaldo. Non sul terreno di gioco, ma su quello del calciomercato. Trasferitosi in Arabia Saudita, il cinque volte Pallone d’Oro vuole attirare altri grandi giocatori all’Al Nassr.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Lukaku, l’Inter è alla ricerca di nuove occasioni per il reparto offensivo e in tale ottica spicca il nome di Firmino, attaccante brasiliano in scadenza di contratto con il Liverpool. Ieri il suo agente, ai microfoni di Calciomercato.it, ha rimandato al termine della stagione la decisione sulla prossima squadra, visto che le pretendenti non mancano. Oltre ai nerazzurri, su Firmino ci sono infatti la Juve, la Roma, l’Atletico Madrid e il Galatasaray. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico ‘Daily Express’, però, si sarebbero aggiunti due club: l’Atlanta United che vorrebbe portarlo nella MLS americana e appunto l’Al Nassr, che a sua volta punta a creare una squadra di campioni sfruttando l’arrivo di CR7 come calamita per altri top player. Il prossimo potrebbe essere Sergio Ramos, dato in partenza dal Paris Saint-Germain. Per l’Inter si fa dura.