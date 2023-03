Scontro violento e paura Roma: fuori Pellegrini sanguinante

Roma, paura Pellegrini: scontro violentissimo. Esce sanguinante dal campo

La Roma in ansia per le condizioni di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso è stato protagonista di un bruttissimo scontro aereo con Zubeldia, centrale della Real Sociedad che era andato a saltare sul corner per i baschi.

Subito i due sono rimasti a terra e l’arbitro è stato lucidissimo nel chiamare immediatamente le due panchine, capendo l’entità dello scontro. Ad avere la peggio è stato però Lorenzo Pellegrini, che è uscito sanguinante dal campo al 61′. Dopo qualche minuti in cui lo staff lo ha medicato in campo, praticamente in area giallorossa, il numero 7 è uscito con il ghiaccio in fronte, all’altezza dell’occhio sinistro. L’Olimpico ha accompagnato l’uscita del suo capitano con un grande applauso, con Pellegrini che è andato direttamente negli spogliatoi. Niente di grave invece per Zubeldia, che si è rialzato quasi subito ed è poi rientrato in campo. Ora la Roma spera di non avere un altro brutto infortunio come è accaduto ad Abraham, che ha addirittura avuto bisogno di un intervento di sutura con tanto di mascherina con lente.