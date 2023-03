Ribaltone totale dopo la disfatta: Spalletti e Osimhen al Psg

Il club francese per il secondo anno consecutivo è stato eliminato agli ottavi di finale di Champions League

Anche quest’anno il Paris Saint Germain non è riuscito a spezzare la maledizione della Champions League. Dopo essersi classificato al secondo posto della fase a gironi alle spalle del Benfica, il sorteggio degli ottavi di finale per la squadra di Galtier non è stato per niente benevolo.

Tra andata e ritorno giocati contro il Bayern Monaco, la formazione francese ha infatti incassato tre reti senza mai riuscire a segnare nella porta avversaria. Una vera e propria disfatta che segna il fallimento definitivo del progetto parigino. In quella che potrebbe essere l’ultima stagione di Leo Messi, in virtù della scadenza del contratto a fine stagione, Mbappé e compagni non sono infatti riusciti a ribaltare la sconfitta dell’andata.

Per il secondo anno consecutivo il Psg esce dunque di scena agli ottavi di finale, dopo la clamorosa eliminazione della passata stagione al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Un risultato che porterà ancora una volta a profonde riflessioni, a partire dal futuro di Christophe Galtier sulla panchina parigina. Al tecnico francese era stato chiesto di migliorare lo storico del club soprattutto in Champions, obiettivo evidentemente fallito al primo tentativo.

Calciomercato Psg, nuova rivoluzione: scelti Spalletti e Osimhen

Dopo un primo drastico intervento da parte della proprietà sulla dirigenza della scorsa stagione, potrebbe far seguito un altro importante cambiamento nei prossimi mesi.

Sembra infatti che il Psg stia osservando soprattutto i tecnici quest’oggi protagonisti in Serie A. Per questa ragione nel sondaggio lanciato questa mattina sui canali di Calciomercato.it abbiamo chiesto ai nostri utenti quale coppia di allenatore e bomber tra quelli del campionato italiano potrebbe risollevare lo score europeo degli ultimi anni della formazione parigina.

A vincere con una certa distanza di voti è stato il binomio composto da Luciano Spalletti e Victor Osimhen. Sin qui protagonisti sia in Serie A che in Champions, i due del Napoli hanno ottenuto il 46% dei voti. Alle loro spalle un profilo particolarmente gradito al ds Luis Campos come José Mourinho scelto insieme a Dybala al 28%. Alle loro spalle Allegri-Vlahovic al 16% e Pioli-Leao con il 10%.