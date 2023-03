PAGELLE E TABELLINO ROMA-REAL SOCIEDAD: Matic domina terra e aria, delusione Illarra

Pagelle e tabellino di Roma-Real Sociedad, match valido per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League

ROMA

Rui Patricio 6: viene impegnato solo nel primo tempo sull’accelerata di Kubo, dove è fortunato col palo e il rimpallo. Per il resto serata tranquilla.

Mancini 7: è in un momento di forma fisica e mentale altissimo. Da quella parte passa poco e niente, Rico e Illarramendi sono neutralizzati del tutto. Ha fiducia e la mette tutta sul campo, la fa pesare sugli avversari. Provvidenziale in un paio di chiusure.

Smalling 6,5: come al solito si incolla al centravanti avversario, che stasera è Sorloth. Il norvegese è costretto a girare altrove, in area trova pane troppo duro per i suoi denti. Rischia qualcosa, ma è fortunato sul contrasto con David Silva in area nel primo tempo.

Llorente 6: esce nell’intervallo per un problema muscolare, era sembrato l’anello più debole della catena difensiva. Se puntato in velocità soffre, per sua fortuna Kubo lo testa solo una volta. Dal 46′ Kumbulla 7: stavolta entra con la spina attaccata e la voglia giusta. Prezioso e reattivo. Poi imperioso nel trovare il 2-0 che sposta clamorosamente l’ago della bilancia di questa qualificazione.

Karsdorp 7: bravissimo a recuperare palla su Rico, di fisico e grinta, lanciando subito Dybala verso la porta e creando dando così il via all’azione del gol. Ha la testa sempre accesa e in partita, tecnicamente e tatticamente fa tutto bene.

Cristante 6,5: Matic fa sembrare super anche la sua prestazione. In realtà qualche affanno in più rispetto agli altri ce l’ha, ma gioca anche lui una buonissima partita.

Matic 7,5: dominatore della terra e dell’aria. Giocatore totale, perché a uno strapotere fisico abbina intelligenza e grande tecnica, in tutte le zone del campo che copre e pure qualche buco di Cristante. E lui è onnipresente: clonatelo!

El Shaarawy 7: attento in difesa, propositivo in avanti. Sblocca il risultato con un colpo da karateka raccogliendo in maniera fantastica il cross di Abraham. Poi tante cose molto utili. Dal 61′ Spinazzola: conferma la verve ritrovata, provoca un giallo, scatta e copre.

Pellegrini 6,5: è un po’ il giocatore che fa saltare il banco nella difesa della Real, perché non dà punti di riferimento e lo trovi a cucire, a defilarsi o a inserirsi. Ha un paio potenziali super chance, nel primo tempo in spaccata spara fuori davanti al portiere. Non era semplicissimo, quello di Dybala era un tiro. Ma neanche impossibile. Esce dopo uno scontro aereo terribile. Dal 61′ Wijnaldum 6,5: mette dentro tutta la sua tecnica, la voglia e la freschezza spezzando spesso in due la Real.

Dybala 6,5: un po’ meno appariscente rispetto al solito, in area entra poco e niente ma si fa trovare qualche metro più indietro per dare appoggio alla manovra della Roma. Bravo sul gol di El Shaarawy, quando serve in maniera giustissima Abraham. Cuce la Roma e la tiene unita. Fondamentale anche così. Dall’88’ Bove sv

Abraham 6,5: partita come sempre di grande sacrificio. Quasi costantemente spalle alla porta, in profondità viene servito poco e male. Ma la perla che basta da sola a valorizzare è l’assist per El Shaarawy. Dal 61′ Belotti 6,5: ha trasformato anche lui i fischi in applausi, gli è bastato un gol. E lui ha pure ritrovato fiducia, sfiora un gol clamoroso pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Carico a molla.

Allenatore: Mourinho 7,5: la Roma prepara la partita alla solita maniera e lì dietro alza il muro, formato da tre difensori rocciosi e un Matic in stato di grazia. Lo Special One lo sa, che lì davanti ha giocatori in grado di inventarsi cose. E questo avviene puntualmente, con un break e poi sul marchio di fabbrica dei calci piazzati. La Real Sociedad aveva numeri super in difesa e in trasferta, la Roma li disintegra e non rischia (quasi mai). Un’altra vittoria alla Mourinho.