Milan, leader e capitano: brilla il treno Theo Hernandez

Il terzino francese si è reso protagonista di una gara ottima. Il futuro della scommessa, vinta, di Maldini è rossonero

Dimenticare la grande delusione del Mondiale perso in finale non è stato per nulla facile. Ci ha messo un po’ di tempo ma Theo Hernandez, come fanno i campioni, è riuscito a rialzare la testa. Il francese è ormai più di un mese che è tornato a fare bene e anche a Firenze, quando la squadra ha deluso, ha lasciato il segno, con un super gol.

Stasera, contro il Tottenham, nella partita più importante della stagione è stato uno dei migliori in campo. E’ stato attento dietro, dando una mano a Tomori, nel chiudere le avanzate degli Spurs, e devastante in avanti. Quando ha trovato campo, infatti, è riuscito a fare la differenza con le sue galoppate. E’ stato un treno imprendibile e alla fine è risultato ancora una volta decisivo con Romero che ha deciso di stenderlo per non farlo scappare via.

Milan, Theo Hernandez legato a Maldini: il futuro è scritto

Theo Hernandez è uno dei campioni del Milan. Non è un caso che sia tra i giocatori più pagati. La fascia da capitano, che porta con onore al braccio, è un segnale di quello che può diventare l’avventura in rossonero dell’ex Real Madrid.

Nessuno come Hernandez ha creduto nel progetto del Milan. Il terzino è stato il primo a rinnovare il contratto, ora in scadenza nel 2026, fidandosi ciecamente di Paolo Maldini. Proprio il rapporto, davvero speciale, tra i due può fare la differenza. Finché il Direttore tecnico sarà dietro la sua scrivania, le possibilità che Theo Hernandez resti in rossonero saranno maggiori. Servirà chiaramente che il Milan dimostri di poter crescere e avere le stesse ambizioni del suo leader e capitano. La vittoria di stasera dimostra che la strada è quella giusta.