Kumbulla sul futuro: “Sì, voglio giocare di più. Sono consapevole di una cosa” | VIDEO CM.IT

Marash Kumbulla ha parlato del suo futuro in zona mista, concentrato sulla Roma ma con una precisa volontà

Marash Kumbulla è stato il protagonista inaspettato della serata da sogno della Roma contro la Real Sociedad. L’albanese è entrato nell’intervallo al posto dell’infortunato Llorente, ha giocato un’ottima partita ma soprattutto ha firmato il 2-0 di testa che mette in un’ottima posizione i giallorossi in vista del ritorno.

In zona mista, Kumbulla ha parlato ai microfoni dei cronisti in zona mista, tra cui quello di Calciomercato.it, che gli ha chiesto del futuro. Sei soddisfatto della tua esperienza alla Roma o prenderesti in considerazione l’ipotesi di un’altra squadra se ti desse garanzia di giocare di più? “Noi calciatori vogliamo giocare sempre, è normale. Ma so che ho dei compagni forti. Voglio sempre giocare, ma ora penso solo alla Roma”.

🚨#Kumbulla in zona mista dopo #RomaRealSociedad: “Andare via per avere più spazio? Ogni giocatore vuole giocare sempre, ma so di avere compagni forti. Ora penso solo all’#ASRoma”‼️🐺@calciomercatoit pic.twitter.com/ib8nQete69 — Francesco Iucca (@francescoiucca) March 9, 2023

Poi sulla continuità e il livello di attenzione: “L’allenamento è importante per me, giocando meno. È la mia partita e lì cerco di dare il massimo. Quando il mister mi dà l’occasione cerco di sfruttarla al meglio per aiutare i miei compagni. L’importante è stare bene fisicamente, se sto bene riesco a dare il meglio di me. Quando il mister mi chiama do il massimo”.