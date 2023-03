Juve, rammarico Allegri: “Ecco dove sbagliamo”. Poi l’aggiornamento su Chiesa

Juventus, le parole di Allegri al termine della partita contro il Friburgo con un aggiornamento sulle condizioni di Chiesa

Un Massimiliano Allegri sollevato, ma anche rammaricato quello che si presenta ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine della partita d’andata contro il Friburgo vinta dalla Juventus per 1-0 grazie al gol del solito Angel Di Maria.

Gara e rammarico: “I ragazzi hanno fatto una buona gara, sul loro gol meno male è stato fischiato fallo di mano, è stata la loro unica occasione. Il mio rammarico è che sbagliamo un po’ troppo gli ultimi passaggi. I tempi di passaggio sono fondamentali, soprattutto in gare come queste: è capitato in un altro paio di situazioni, sono i passaggi che fanno la differenza”.

Chiesa: “Ha sentito un fastidio, è da valutare ma speriamo non sia niente di grave”.

Domenica: “Abbiamo una partita importante e bisogna tornare a vincere, anche perché poi avremo uno scontro diretto a Milano. Molti ragazzi stanno rientrando adesso”.

Ritorno: “Abbiamo creato molto e loro al ritorno ci concederanno certamente degli spazi, dovremo essere bravi a sfruttarli. In campionato dovranno essere bravi quelli disponibili, mi spiace per Kean che è squalificato in campionato, ma lo avremo a Friburgo”.

Kean: “Per competere ci vogliono determinate caratteristiche e qualità, Kean ha fatto molto bene. Quando giochi gare di livello le situazioni di passaggio non devi sbagliarle”.

Kostic: “Siamo partiti giocando in un modo, poi abbiamo avuto infortuni e abbiamo dovuto adattarci. Sta facendo una grande annata, ma come tutti. Bisogna migliorare, dobbiamo essere più cinici”.