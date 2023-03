Dybala si vede a Roma, ma un top club fargli cambiare idea

Tiene già banco in casa Roma il futuro di Paulo Dybala. L’argentino torna a parlare del suo futuro ma la clausola spaventa i giallorossi

Torna in campo la Roma di Mourinho dopo l’importante vittoria dell’Olimpico contro la Juventus. I giallorossi si rituffano sull’Europa League per il doppio confronto con la Real Sociedad, ancora nel segno di Paulo Dybala.

L’ex numero 10 bianconero si è subito preso la Roma ed è il grande leader tecnico della squadra di Mourinho. Tiene però banco anche il suo futuro: come noto, infatti, a pesare è la clausola rescissoria inserita nel contratto firmato in estate dall’attaccante. Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, il Barcellona è già alla finestra e monitora la situazione della Joya. Il campione del mondo argentino potrebbe tornare di moda per i blaugrana come soluzione low cost. La clausola è relativamente bassa e la società spagnolo sarebbe alla finestra, pronta per un eventuale assalto nel calciomercato estivo. Nel frattempo, nelle ultime ore il giocatore è tornato a parlare così del proprio futuro a ‘Marca’: “Sicuramente se ne parlerà dopo. Il mio futuro è qui, nel portare la Roma al top e penso che possiamo farcela. Cosa succederà in futuro non lo so, perché la cosa più importante adesso sono le partite”.

Calciomercato Roma, il Barcellona torna su Dybala

L’argentino è pazzo di Roma: “Ci sono pochi posti dove si vive il calcio come si vive qui. È un vero spettacolo, i tifosi sono qualcosa di unico e se fosse per questo la Roma meriterebbe di salire su gradini più alti”.

“Ecco perché dobbiamo fare le cose per bene e portare la Roma allo stesso livello della gente”. Il 29enne manda segnali al club giallorosso, ma l’eventuale chiamata del Barcellona potrebbe inevitabilmente fargli cambiare idea. La Roma e i tifosi sono già avvisati, i blaugrana sono alla finestra.