Rivoluzione tra i pali: la Juventus torna ‘italiana’

La Juventus potrebbe separarsi da Szczesny nel prossimo futuro, con la Premier sempre più interessata: il futuro dei pali torna Nazionale

È un momento delicato per la ‘Vecchia Signora’, impegnata a difendersi nella aule di tribunale e a dare l’assalto alle coppe sul campo. Nei prossimi anni verrà effettuata una rivoluzione a livello di rosa, con un’età media più bassa e la ricerca di un nuovo zoccolo duro composto da italiani. Uno dei primi a subire le conseguenze di questo cambiamento potrebbe essere Szczesny.

Il portiere polacco rappresenta una garanzia per la Juventus, ma non è considerato un intoccabile. Inoltre, in Premier League ci sono diversi estimatori del numero ‘1’ bianconero e potrebbe permettere al club piemontese di mettere a bilancio una bella cessione. In particolare, è il Tottenham di Fabio Paratici ad osservare con crescente interesse alla situazione di Szczesny per il dopo Lloris. La ‘Vecchia Signora’, invece, sarebbe intenzionata a tornare ad avere un portiere italiano a difendere i propri pali.

Il dopo Szczesny parla italiano: Vicario, Carnesecchi e… Donnarumma tra le idee

Nei prossimi mesi bisognerà tenere le antenne puntate su Szczesny e su quello che potrebbe essere il futuro della porta della Juventus. La volontà della dirigenza bianconera, dopo il portiere polacco, è quella di tornare ad avere dei guantoni italiani.

I due profili in Serie A che più interessano la ‘Vecchia Signora’ sono quelli di Guglielmo Vicario e Marco Carnesecchi. Il portiere dell’Empoli sta facendo cose straordinarie e ha catturato l’interesse di molti club, compresa la Roma di José Mourinho, e la prossima estate il salto in un grande club appare quasi inevitabile. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nei mesi scorsi, in casa Juventus c’è enorme stima per Carnesecchi e potrebbe essere lui l’erede di Szczesny.

Infine, non si può escludere quello che è da sempre il grande sogno della Juventus: Gianluigi Donnarumma. A Parigi il classe ’99 ex Milan sta trovando qualche difficoltà, ma soprattutto sembra che il suo processo di crescita si sia arrestato e un ritorno in Serie A potrebbe dargli giovamento. I rapporti tra la società piemontese e l’entourage di Donnarumma non si sono mai interrotti e potrebbero provare a mettere in piedi una clamorosa operazione.