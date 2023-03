Nuovo ds e Conte: “Ecco cosa serve alla Juve”

La Juventus vive una fase di transizione particolare anche a livello dirigenziale. Fabrizio Lucchesi, direttore generale del Monterosi Tuscia, fa il nome di Giuntoli

Dopo il ko in casa della Roma, la Juventus sposta il proprio mirino sulla gara di Europa League, valida per gli ottavi di finale d’andata, contro il Friburgo. Una sfida da non fallire per la compagine di Allegri che ci punta anche come accesso secondario per la Champions.

Il club in generale vive una fase di forte transizione sotto tutti i punti di vista. Fabrizio Lucchesi, direttore generale del Monterosi Tuscia a Calciomercato.it in diretta Twitch su Tv Play ha delineato il quadro: “La Juventus è una società molto importante, la tempesta è durata qualche settimana ed il lavoro di Allegri è stato notevole, era difficile chiedergli di più. Per la questione plusvalenze ci sono delle valutazioni in corso ed è una questione molto difficile, lasciamo giudicare chi è preposto a farlo senza avventarci in giudizi affrettati. Andiamoci tutti piano nel dare dei giudizi”.

Calciomercato Juventus, il suggerimento di Lucchesi: “Prendi Giuntoli”. Poi Conte-Mourinho

Lucchesi ha quindi detto la sua anche sul futuro del quadro dirigenziale esponendo una preferenza: “La Juventus sarà riorganizzata a livello dirigenziale, occorrerebbe un ds di esperienza, anche internazionale. Non sono tanti quelli che farebbero al caso della Juve, in Italia ci sono due o tre profili. Devo fare un nome? Giuntoli!”.

Un nome intrigante quello di Giuntoli per la Juventus, così come a livello mediatico stuzzica quello di Conte per la Roma. Una situazione questa che però Lucchesi archivia subito: “La Roma fa fatica a pagare l’ingaggio di Mourinho. I grandi allenatori oltre a chiedere un ingaggio importante chiedono anche un progetto importante. Se lui va via, credo che arriverà un profilo differente, un allenatore che vuol crescere in maniera graduale. Non credo prenderà un top allenatore come Conte”. Lucchesi vede quindi per il futuro dei capitolini, nel caso in cui andasse via Mourinho, un tipo di allenatore diverso dal punto di vista strettamente del profilo.