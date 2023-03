Juventus, Milik accelera: punta il Derby d’Italia

La Juventus può tornare a contare su Arkadiusz Milik, il polacco scalpita dopo l’infortunio: può farcela per il big match con l’Inter

Dopo un mese e mezzo di stop, si prepara a tornare in campo Arkadiusz Milik. Fuori dalla gara con il Monza per un problema muscolare alla coscia sinistra, l’attaccante polacco della Juventus scalda i motori e può tornare a disposizione di Allegri per il big match del 19 marzo contro l’Inter a San Siro.

L’ex attaccante del Napoli, nel match di fine gennaio contro i brianzoli, si era ‘immolato’ per la causa, inutilmente. Infortunio causato da un allungo in mischia per mettere a segno il gol che poteva riaprire la sfida a un quarto d’ora dal termine, invalidato però dall’improvvido intervento di Bremer che toccò la palla già destinata in porta in posizione di fuorigioco. Una lesione importante causata da quel movimento, che ha costretto Milik a lungo ai box. Il giocatore ci tiene a tornare in campo quanto prima, le previsioni fino a qualche giorno fa lo davano fuori fino alla sosta, come aveva confermato anche Allegri in conferenza stampa. Ma si sta provando a recuperarlo per il derby d’Italia con l’Inter della prossima settimana. Tra qualche giorno, Milik dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo e a quel punto si capirà se potrà essere a disposizione del tecnico livornese.

Juventus, Milik torna in campo: sprint per il futuro

Si tratterebbe, senza dubbio, di una notizia importante, considerato il momento di difficoltà di Vlahovic e la squalifica per due turni di Kean dopo l’espulsione rimediata contro la Roma, per avere a disposizione una alternativa di spessore in attacco.

Prima dell’infortunio, del resto, Milik era il miglior marcatore stagionale della Juventus, con 8 reti segnate in tutte le competizioni, in 25 presenze. Può essere naturalmente un’arma importante per il finale di stagione dei bianconeri, con vista anche sul futuro. A fine anno, si deciderà sulla sua permanenza: l’opzione a favore del club per il riscatto dal Marsiglia è di 7 milioni di euro. E il giocatore sembra intenzionato a rimanere a prescindere da cosa accadrà.