Italia, Mancini lancia l’allarme: “Siamo messi male”

L’Italia si prepara ai primi match di qualificazione a Euro 2024, ma il Ct Mancini è preoccupato per le condizioni degli azzurri

A fine marzo, unica pausa per le nazionali di questa fase della stagione, con l’Italia che si prepara a scendere nuovamente in campo. Azzurri che inaugureranno il proprio girone di qualificazione a Euro 2024, ma la Nazionale giungerà a questi appuntamenti con numerose difficoltà per le varie assenze. “Siamo messi male”, dichiara il Ct Roberto Mancini in una intervista a ‘Il Messaggero’, non usando mezzi termini.

A preoccupare, sono soprattutto le condizioni degli attaccanti, con le condizioni di Ciro Immobile a mettere ansia al Ct. L’attaccante della Lazio si è fermato nuovamente per problemi fisici e non è la prima volta in questa stagione. Non è l’unico a essere in dubbio, e gli altri attaccanti arruolabili, come spiegato da Mancini, danno poche garanzie: “Quasi tutti i nostri attaccanti centrali hanno giocato pochissimo negli ultimi mesi. Non ce n’è uno che sia titolare, a parte Gnonto. I problemi in attacco sono seri. Belotti gioca poco, pure Scamacca è reduce da un infortunio. Kean è giovane, speriamo che migliori”.

Italia, Mancini a corto di attaccanti: emergenza totale con l’Inghilterra

L’esordio nelle qualificazioni agli Europei, dove c’è da difendere il titolo di campioni in carica, avverrà giovedì 23 marzo al ‘Maradona’ di Napoli contro l’Inghilterra, in una nuova riproposizione della finale di Wembley del 2021. A seguire, la sfida contro Malta, in trasferta, domenica 26 marzo.

Ma, come detto, non si arriva alla doppia sfida con i migliori auspici, e il match con i britannici potrebbe essere già fondamentale nella corsa al primo posto nel raggruppamento (che per via della qualificazione alla Final Four di Nations League ha soltanto cinque squadre e dunque otto gare complessive), per evitare l’incubo degli spareggi. Oltre a Immobile, anche Raspadori è alle prese con un infortunio e difficilmente potrà recuperare. Fuori causa per problemi fisici anche Lorenzo Insigne. Mancini chiosa poi su Zaniolo: “Quando ha chiesto il mio parere, gli ho detto di andare al Galatasaray. La Turchia per lui era l’unica possibilità. Spero possa giocare, per noi è importante”.