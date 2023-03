Il Tottenham non sfonda, il Milan vola ai quarti di Champions

Il Milan conserva il vantaggio dell’andata in casa del Tottenham e vola ai quarti di finale di Champions League: festa rossonera

E’ festa Milan: il Tottenham non riesce a ribaltare l’1-0 dell’andata e i rossoneri possono brindare alla qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

Una gara non certo spettacolare, ma sicuramente intensa con le due squadre che non si sono risparmiate. La formazione di Pioli parte bene e sfiora il gol con Junior Messias con uno schema su calcio da fermo. Il Tottenham si fa vedere dalle parti di Maignan con una conclusione di Kane deviata: il portiere francese è attento e para con i piedi. Vista l’intensità in campo, ci sono le premesse per un match ricco di occasioni ma entrambe le compagini non hanno il guizzo vincente sulla trequarti. Così lo 0-0 all’intervallo è inevitabile.

La ripresa si apre con una brutta notizia per Pioli: Junior Messias si fa male ed è costretto ad uscire al suo posto c’è Saelemaekers. Il Tottenham aumenta i giri e prova a stringere d’assedio l’area rossonera ma di veri pericoli non se ne vedono. Anzi, è più il Milan a rendersi pericoloso con le sue folate offensive. Su una di queste, Romero falcia Theo Hernandez ed è espulso.

Tottenham-Milan 0-0: rossoneri ai quarti di finale

Conte si gioca gli ultimi minuti in inferiorità numerica e non trova la carta vincente per sbloccare a sua favore il match. Anzi, su un contropiede Tonali ha la palla del vantaggio ma la sua conclusione è ribattuta ancora una volta. Nel finale è Maignan a dire no ad un colpo di testa di Kane.

Finisce così 0-0 il match di Londra: il Tottenham di Conte esce dalla Champions League, mentre il Milan vola ai quarti di finale. Lì dove troverà, oltre a Benfica e Chelsea qualificatesi ieri, anche il Bayern Monaco: i bavarese hanno battuto 2-0 il Psg con le reti di Chopo-Mouting e Gnabry. Per Messi e Mbappe la Champions è ancora una volta una delusione.

BAYERN MONACO-PSG 2-0: 61′ Chopo-Mouting (B), 89′ Gnabry (B)

TOTTENHAM-MILAN 0-0