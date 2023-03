“Il pericolo numero 1 non è Conte”: il Milan è avvisato

Questa sera la grande sfida tra Tottenham e Milan, rossoneri avvisati: “Non è Conte il pericolo numero 1, ecco cosa manca a Leao”

Le straordinarie notti di Champions League sono arrivate, questa sera Milan e Tottenham si giocheranno il passaggio del turno a Londra: anche il futuro di Pioli e Antonio Conte potrebbe dipendere dal risultato odierno.

Sulle pagine della ‘Gazzetta dello Sport’ di oggi è presente l’intervista a Joe Jordan, doppio ex, che ha voluto avvertire i rossoneri sui possibili pericoli in vista del big match. “Harry Kane è il centravanti più forte del mondo? Sono d’accordo, perché calcia con entrambi i piedi e gli basta un attimo per fare la differenza. È il pericolo numero 1 per il Milan”. Lo ‘Squalo’ ha avvertito Stefano Pioli, massima attenzione per l’attaccante inglese, che questa sera cercherà il riscatto dopo una gara di andata non all’altezza delle sue qualità. Jordan, poi, ha parlato anche di Antonio Conte e di Rafael Leao.

Jordan avverte il Milan: “Conte è un vincente, ecco cosa manca a Leao”

La partita di questa sera avrà una difficoltà in più per il Milan: Antonio Conte è recuperato e, dopo l’intervento, è finalmente nelle migliori condizioni. Il tecnico salentino proverà ad essere un fattore per il passaggio del turno e ad ingabbiare Rafael Leao.

Joe Jordan ha parlato del ritorno dell’ex allenatore di Juventus e Inter: “È un vincente e il suo ritorno sarà fondamentale. Se dovesse passare il turno sarebbe come vincere la Premier League“. La partita di questa sera potrebbe essere decisiva anche per il futuro di Antonio Conte, il cui contratto con gli ‘Spurs’ andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e la scelta definitiva si avvicina sempre di più.

Lo ‘Squalo’, poi, ha parlato anche del calciatore più temuto dai tifosi inglesi: Rafael Leao. “Cosa gli manca per diventare un campione? La continuità. Quando si accende sono dolori”. Al portoghese continua ad essere imputata troppa discontinuità, questo l’ultimo scoglio per il definitivo salto di qualità. Infine, Jordan non ha dubbi su chi deciderà la sfida tra Tottenham e Milan di questa sera: “Uno tra Kane e Giroud“. Sarà una gara per attaccanti di razza.