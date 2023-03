Da Spezia-Inter a Juve-Sampdoria: UFFICIALI le designazioni

L’AIA, attaverso un comunicato ufficiale, ha da poco reso note tutte le designazioni arbitrali della 26a giornata del campionato di Serie A

È tempo di Champions ed Europa League. Si attendono, in tal senso, gli scontri che vedranno impegnate Milan, Juventus e Roma, le quali affronterrano rispettivamente Tottenham, Friburgo e Real Sociedad. In attesa dei match in questione, però, dobbiamo anche proiettarci alla prossima giornata di campionato.

Questo perché l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha pubblicato poco fa un comunicato ufficiale, in cui si rendono note tutte le designazioni arbitrali del 26esimo turno di Serie A. Si parte venerdì sera, alle 20:45, con la sfida fra lo Spezia di Leonerdo Semplici e l’Inter targata Simone Inzaghi, che è stata affidata al fischietto di Marinelli. L’unico big match di giornata, Napoli-Atalanta, sarà invece diretto da Colombo. Passiamo, poi, a domenica 12 marzo: per quanto concerne Roma-Sassuolo delle 18:00, spetterà a Fabbri dirigere il traffico all’interno del rettangolo verde di gioco dell’Olimpico.

La sera stessa toccherà a Juventus e Sampdoria scendere in campo per calcare il prato dell’Allianz Stadium. Il fischietto, in questo caso, sarà Prontera, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri. Infine, toccherà a La Penna gestire il Monday Night di San Siro Milan-Salernitana.

Insomma, ci attende un altro weekend abbastanza movimentato: siamo in una fase delicata della stagione, motivo per cui non bisogna sottovalutare nessun avversario. Ogni passo falso, adesso, potrebbe costare molto caro nelle settimane a venire. Di seguito tutte le designazioni arbitrali della 26a giornata di Serie A.

SPEZIA-INTER (venerdì 10, ore 20:45)

MARINELLI

MONDIN-DE MEO

IV UOMO: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABISSO

EMPOLI-UDINESE (sabato 11, ore 15:00)

COSSO

ROCCA-RASPOLLINI

IV UOMO: MARCHETTI

VAR: DI MARTINO

AVAR: DI PAOLO

NAPOLI-ATALANTA (sabato 11, ore 18:00)

COLOMBO

BERTI-COLAROSSI

IV UOMO: DOVERI

VAR: VALERI

AVAR: ABISSO

BOLOGNA-LAZIO (sabato 11, ore 20:45)

MARESCA

BERCIGLI-CECCONI

IV UOMO: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

LECCE-TORINO (domenica 12, ore 12:30)

SACCHI

PALERMO-MOKHTAR

IV UOMO: RUTELLA

VAR: MARINI

AVAR: GHERSINI

CREMONESE-FIORENTINA (domenica 12, ore 15:00)

MARCENARO

VECCHI-MORO

IV UOMO: MANGANIELLO

VAR: GUIDA

AVAR: DI MARTINO

VERONA-MONZA (domenica 12, ore 15:00)

PICCININI

PAGLIARDINI-MACADDINO

IV UOMO: FERRIERI CAPUTI

VAR: MASSA

AVAR: MUTO

ROMA-SASSUOLO (domenica 12, ore 18:00)

FABBRI

CAPALDO-PRENNA

IV UOMO: GIUA

VAR: PAIRETTO

AVAR: NASCA

JUVENTUS-SAMPDORIA (domenica 12, ore 20:45)

PRONTERA

COSTANZO-PASSERI

IV UOMO: RAPUANO

VAR: DI BELLO

AVAR: LONGO S.

MILAN-SALERNITANA (lunedì 13, ore 20.45)

LA PENNA

ZINGARELLI-DI MONTE

IV UOMO: PERENZONI

VAR: BANTI

AVAR: GUIDA