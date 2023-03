“Conte esonerato”: richiesta lampo dopo Tottenham-Milan

Tottenham-Milan, Conte nel mirino della critica: i tifosi non gli risparmiano nulla e ne invocano l’esonero.

Si sarebbe dovuta configurare come la partita della svolta per il Tottenham di Antonio Conte ed invece gli Spurs non sono riusciti a ribaltare lo 0-1 dell’andata. Al termine di una gara condotta in maniera camaleontica, il Milan di Stefano Pioli è riuscito a contenere gli assalti dei padroni di casa trovando un pari preziosissimo che vale la qualificazione ai quarti di Champions.

Battuta d’arresto che costa carissimo agli uomini di Antonio Conte. Proprio il tecnico salentino è finito immediatamente nel mirino dei propri tifosi, che hanno preso d’assalto i social chiedendone l’addio. I supporters degli Spurs non hanno affatto digerito la mancanza di gioco e la sterilità offensiva che pende come una spada di Damocle sul Tottenham. Conte non è stato in grado di cambiare le sorti della gara neanche con i cambi. Anzi, è stato proprio il Milan a creare i presupposti per passare in vantaggio in più di un’occasione.

Tottenham-Milan, i tifosi invocano l’esonero di Conte

Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che i social siano immediatamente diventati cassa di risonanza del malcontento dei tifosi del Tottenham. Sono in molti a chiedere l’allontanamento di Conte, reo di non aver dato mentalità offensiva ad una squadra che nel doppio confronto ha creato pochi grattacapi al Milan.

Legato al Tottenham da un contratto in scadenza nel 2023, il futuro di Conte resta comunque in discussione e potrebbero portare a clamorosi colpi di scena nel corso delle prossime settimane. Vediamo insieme qualche commento:

I’ve given up watching. Just go conte, you don’t want to be here so why prolong your stay? — Stewart Bailey (@StewartBailey3) March 8, 2023

Sack conte now — Kevin Kerbs (@KevinKerbs3) March 8, 2023

Conte is finished if Milan actually beats him. No way is Saladmakers advancing to a quarter final ahead of Conte https://t.co/QLHg9X3SZz — Pedro (@JudiasmFc) March 8, 2023

They are all over us, Conte. Do something different. Jfc. — B (@baustin80) March 8, 2023

Conte needs to be banned from any and all future competitions in Europe…⏳ — Alex (@Alexeii__) March 8, 2023

Oh my God!!! #Tottenham senza un briciolo di idea di gioco !!! #TotthenamMilan #Conte — Raffaele Autiero (@RaffyAutiero) March 8, 2023

Conte’s football is definitely worse than Mourinho’s. Mourinho could adapt formations and tactics. He also had the sense to build around Kane and Son, rather than just shoehorn them into his unchangeable system. — Julian Hotspur (@Julian76861214) March 8, 2023

Get rid of Conte ASAP.. #TOTMIL — Emex (@Thewinnermex) March 8, 2023