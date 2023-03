Affare in Premier per la Juve: cambio di scenario improvviso

La Juventus nel prossimo mercato applicherà maggiore attenzione alla sostenibilità: una delle occasioni arriva dalla Premier

Le vicissitudini processuali che stanno coinvolgendo la ‘Vecchia Signora’, comunque andranno a finire, lasceranno grandi strascichi sulla gestione del club. Nei prossimi anni la parola chiave sarà una sola: sostenibilità.

Proprio per questo motivo, la Juventus sta monitorando il mercato europeo in cerca di ‘occasioni’, di quei giocatori che potrebbero muoversi a prezzo di saldo a causa delle rispettive condizioni contrattuali. Uno di questi, come rivelato dal ‘Daily Mail’, è Mason Mount. Il classe ’99 inglese ha un contratto in scadenza nel 2024 con il Chelsea e le trattative per il rinnovo non sono ancora nemmeno iniziate: in estate si potrebbe muovere a cifre abbordabili e, per questo, rappresenta una grande occasione.

Occasione Mount e concorrenza: il Newcastle spaventa la Juventus

Sempre secondo il tabloid inglese, tuttavia, sarebbe il Newcastle il club maggiormente interessato a Mason Mount e quello che potrebbe presentare al giocatore e al suo entourage l’offerta più sostanziosa.

L’inserimento dei ‘Magpies’ potrebbe complicare notevolmente i piani della Juventus, che all’inglese sarebbe stata interessata proprio perché avrebbe potuto rappresentare un’occasione in termini di costi. La proprietà del Newcastle è una delle più ricche della Premier e, già da quest’anno, il club sta dimostrando di poter essere molto competitivo e attira sempre di più di campioni inglesi. In caso di impresa e qualificazione per la prossima Champions League, poi, il prossimo mercato del Newcastle rischierebbe di essere scintillante.

Attenzione, infine, ad uno scenario che fino ad ora è rimasto inedito: Mason Mount e il suo entourage avrebbero aperto uno spiraglio per il rinnovo con il Chelsea. I ‘Blues’ sono stati gli assoluti protagonisti del mercato di gennaio e in estate potrebbero consolidare il gruppo di giocatori a disposizione di Graham Potter. Per la Juventus, quindi, potrebbe allontanarsi sempre di più la possibilità di cogliere un’occasione chiamata Mason Mount.