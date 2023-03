Addio Conte, la decisione ribalta la Serie A

L’allenatore leccese questa sera tornerà in panchina per la gara di Champions tra Tottenham e Milan

Dopo circa tre settimane di riposo forzato in seguito ad un intervento chirurgico per rimuovere la cistifellea, Antonio Conte questa sera tornerà nuovamente in panchina per guidare il suo Tottenham nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Milan.

Match che all’andata si chiuse con la vittoria dei rossoneri a San Siro per 1-0 con gol di Brahim Diaz. Della sfida e non solo si è parlato questo pomeriggio con Luca Bianchin, in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play. Questo il commento del giornalista sulla possibile schieramento della squadra di Pioli. “Krunic me lo aspetto titolare, gioca ovunque. Ci sono tantissimi italiani a Londra. Il Milan è in un hotel non particolarmente conosciuto, su una strada che non permette di sostare e di conseguenza non c’è il solito assembramento. Brahim e Giroud vanno verso il recupero. Al centro della difesa dovrebbe giocare Thiaw e non Kjaer, con Kalulu e Tomori a completare il terzetto difensivo. Messias è in vantaggio su Saelemaekers”.

Sul futuro di Conte, accostato a Inter e Juve, Bianchin ha aperto ad un possibile addio da Londra a fine stagione: “Conte è in ripresa ma non è ancora al 100%, l’importanza della gara è testimoniata dal fatto che sarà in panchina a differenza di quanto avvenuto in altre gare. Ha una gran voglia di andare avanti ed il fatto che ci sarà dimostra quali sono le priorità. Questa mattina sul Times si diceva che Pochettino si è proposto per tornare, qui mi dicono che un addio anticipato non è nei pronostici. A fine stagione potrebbe esserci un anno sabbatico, anche se la vedo difficile mentre è assolutamente possibile che possa cambiare aria”.

Conte torna in Serie A: Inter e Juve avvisate

L’ex di Inter e Juve, infatti, a fine stagione andrà in scadenza di contratto con il Tottenham e potrebbe decidere di rientrare in Italia.

Un’ipotesi concreta secondo Bianchin: “L’Italia è la dimensione ideale di Conte, bisogna capire dove potrebbe allenare in Serie A. La situazione di molti club italiani in termini economici fa pensare che possa essere difficile ingaggiare Conte visto che ha sempre avuto delle richieste sul mercato importanti, oltre che di ingaggio. Potrebbero esserci degli scout inglesi per una gara del genere, Thiaw è un giocatore che potrebbe interessare anche in Premier League”.