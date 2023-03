Zidane torna anche senza Europa, ecco il piano Juve

La Juventus pensa ancora al grande sogno Zidane, anche senza coppe europee il francese può tornare in bianconero: ecco come

Le difficoltà della stagione della Juventus sono state sintetizzate alla perfezione da Massimiliano Allegri, nel racconto del post partita con la Roma nello spogliatoio. Un ko pesante per i bianconeri e che con una classifica su cui incide pesantemente la penalizzazione, rischia di mortificare in maniera definitiva le ambizioni in campionato. Al netto di eventuali ulteriori decisioni della giustizia sportiva, italiana e non solo, che potrebbero cambiare ancora in peggio gli scenari.

Nell’incertezza totale di ciò che sarà alla fine della stagione, la squadra deve provare a tenere la barra dritta e reagire. Ora c’è l’Europa League, con il match con il Friburgo da non fallire per provare ad aprirsi la strada verso i quarti di finale. Tra campionato e Coppa Italia, poi, ci saranno tre incroci fondamentali con l’Inter, che potranno dare un ulteriore senso e definizione alla stagione. Juventus che in ogni caso proverà a portare a casa almeno un trofeo, nonostante la situazione surreale. Poi, attenderà le decisioni definitive di giustizia sportiva italiana ed Uefa, per capire quale sarà il suo futuro. Nel quale, nonostante gli scenari oscuri, potrebbe rientrare ancora una volta Zinedine Zidane.

Juventus, decisione a fine stagione: continuare con Allegri o convincere Zidane, la chiave

Da tempo, si parla di una possibile avventura del francese sulla panchina bianconera, dopo aver scritto la storia del club da giocatore, tra il 1996 e il 2001. E dopo che è venuta meno l’ipotesi da CT della Francia, almeno per i prossimi quattro anni con la conferma di Deschamps, l’idea di un ritorno potrebbe stuzzicare ‘Zizou’ nonostante tutto.

La Juventus dovrà decidere cosa fare con Allegri, che ha ancora un lungo contratto. Peseranno, naturalmente, i risultati da qui al termine della stagione, al livornese si chiede di fare il massimo e, come detto, di riportare a casa un trofeo dopo due anni di digiuno. Quanto a Zidane, l’idea piacerebbe molto alla dirigenza, che però al francese non potrebbe per il momento garantire continuità in Europa per ovvi motivi. Ma secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, proponendogli un eventuale ciclo quadriennale come avvenuto con Allegri, il francese potrebbe acconsentire lo stesso, per una costruzione sul lungo periodo.