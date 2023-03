“Voglio i quarti”: Conte torna per il Milan e infiamma il suo Tottenham

Antonio Conte torna in panchina per il decisivo match di Champions League contro il Milan: le sue dichiarazioni alla vigilia

Antonio Conte, dopo la convalescenza per recuperare dalla recente operazione, tornerà in panchina domani sera per la decisiva sfida di Champions al Milan.

Oggi il tecnico ex Juventus e Inter è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Tottenham-Milan: “Sono state settimane dure, era la prima volta, e spero l’ultima. Stare distante non è semplice, ho provato in tutti i modi ad essere vicino allo staff e alla squadra, con video e collegamenti. L’ambiente ha bisogno dell’allenatore. Sono state settimane difficili per me, forse ho un po’ sottovalutato l’intervento che ho avuto e la mia capacità di recupero. Devo prendere ancora un paio di chili, ma è tutto ok. Sono contento di essere tornato”.

Conte è tornato più agguerrito che mai: “Noi viviamo con la pressione per questo tipo di partite. Quando si alza la pressione si alza anche il tuo livello. Lo scorso anno eravamo in Conference League. Oggi siamo in Champions. Domani abbiamo la possibilità di battere il Milan”.

Tottenham-Milan, Conte suona la carica: “Vogliamo andare avanti”

L’allenatore pugliese ha caricato gli Spurs alla vigilia del match di Londra. Si riparte dall’1-0 dell’andata firmato Brahim Diaz.

“C’è una grossa differenza tra noi e loro, e cioè che il Milan ha vinto lo scudetto, mentre noi è molti anni che non vinciamo niente. – ha concluso Conte – A livello di stagione qualcuno si aspettava forse un Milan più vicino al Napoli e che difendesse un po’ meglio lo scudetto, è vero, ma il Milan è sempre il Milan. Lo scorso anno ha fatto qualcosa di straordinario, e ora sono agli ottavi. Per ogni cosa ci vogliono step. Quando vinci capisci. E noi non abbiamo ancora vinto. Abbiamo fatto uno step dalla Conference alla Champions, ma dobbiamo continuare a crescere”.