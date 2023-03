Ultimo allenamento per il Milan: svolta Diaz e Giroud per il Tottenham

Allenamento della vigilia per il Milan che si prepara al ritorno di Champions League contro il Tottenham

Allenamento della vigilia per il Milan di Stefano Pioli, che nel pomeriggio volerà a Londra in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, contro il Tottenham.

C’era attesa per conoscere le condizioni di Olivier Giroud, fermato da un attacco febbrile, e Brahim Diaz, che anche ieri ha lavorato a parta per via della distorsione al ginocchio che non gli ha permesso di giocare contro la Fiorentina. Da Milanello, dove sta lavorando la squadra, arrivano ottime notizie. Entrambi i calciatori hanno, infatti, iniziato l’allenamento con il resto della squadra. Facile prevedere a questo punto la presenza dal primo minuto del francese. Lo spagnolo, invece, potrebbe comunque partire fuori. L’idea di affidarsi sulla trequarti alla fisicità di Rade Krunic è sempre più concreta.

Tottenham-Milan, le scelte di Pioli per Londra

Non ci sono dubbi per quanto riguarda il resto della formazione. Nelle scorse ore Mike Maignan è stato inserito in lista, al posto di Ciprian Tatarusanu, come era possibile da regolamento, e sarà dunque tra i pali a difendere i colori rossoneri.

Dietro Simon Kjaer scalpita ma Pioli è orientato a schierare ancora Thiaw, Kalulu e Tomori. I quinti saranno ancora una volta Theo Hernandez e Junior Messias anche se quest’ultimo è ancora in ballottaggio con Saelemaekers. Perisic ha sempre preoccupato tanto Pioli e non ha alcuna intenzione di sbagliare la sua scelta. Al centro spazio a Tonali e Bennacer. In avanti con Giroud ci sarà chiaramente Rafael Leao.