Sarri difende Milinkovic, ma poi lo avvisa: “E Lotito è d’accordo con me”

La Lazio cade malamente con la sconfitta in casa contro l’AZ che mette in pericolo la qualificazione: il commento di Sarri

Brutta e inaspettata sconfitta per la Lazio, che all’Olimpico incappa in una sconfitta contro l’AZ Alkmaar che inevitabilmente compromette il cammino europeo dei biancocelesti. Tante occasioni, pochissima precisione e cattiveria, ma soprattutto troppe disattenzioni difensive.

Maurizio Sarri si è presentato in conferenza stampa per commentare il ko con gli olandesi: “Abbiamo sbagliato anche un po’ di atteggiamento, facendo una buona fase iniziale, invece poi siamo arretrati, palleggiando solo nei nostri 20 metri. Magari uscivamo dalla prima pressione e tornavamo al portiere, abbiamo esagerato in questa cosa per tenerli lontani dalla porta. Abbiamo creato tante occasioni, potevamo vincere 4-2 ma le abbiamo fallite. Ultimamente stiamo segnando meno, ma facendo il calcolo delle occasioni quelle sono superiori. Quindi abbiamo perso un po’ di cattiveria e lucidità sotto porta”. Poi alla domanda di calciomercato.it su Milinkovic, ancora lontano dal top: “Milinkovic venerdì ha fatto una buona partita, ma non ha più responsabilità degli altri. L’ho visto in crescita in allenamento. Poi vediamo se crescerà in partita, però non vorrei tornasse il giocatore che eccede in qualche numero fine a se stesso. Può fare di più”.

Lazio-AZ Alkmaar, Sarri: “Al ritorno come i primi 25 minuti. Ho parlato con Lotito”

Sarri guarda poi al ritorno: “Dovremo fare 90 minuti come i primi 25 di stasera. Loro quando difendono bassi vanno in difficoltà, e non dobbiamo cambiare atteggiamento solo perché andiamo in vantaggio. Si può fare”.

Lotito nel postpartita è sceso negli spogliatoi per parlare con il mister e la squadra: “La pensava come me, anche a lui non è piaciuto il cambio di atteggiamento dopo 25 minuti. Casale come sta? Secondo il dottore poteva proseguire, ma venendo anche lui da una situazione non completatemente serena abbiamo preferito non rischiare. Ha avuto un piccolo risentimento al polpaccio”. E in chiusura sui gol presi: “Sul primo gol forse Lazzari poteva dare più appoggio a Milinkovic, anche sul cross ci siamo fatti anticipare. Il secondo gol non l’ho ancora rivisto, ma abbiamo preso un uno-due su cui abbiamo reagito blandamente. Sono due gol che alla base hanno un errore di palleggio in uscita, ma anche situazioni rimediabili ed evitabili. E poi abbiamo segnato un sol su 7-8 occasioni”.