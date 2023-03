Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 7 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 7 marzo 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 7 marzo 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con la vigilia di Champions del Milan, atteso a Londra dal Tottenham: “Pioli, missione del Diavolo“. Di spalla, le difficoltà della Juventus con “Il caso Vlahovic” e le riflessioni dell’Inter sul mercato, “Lautaro più chi?“. Con “Karamoh, che Toro!“, i granata volano con il successo sul Bologna e credono all’Europa.

Sul ‘Corriere dello Sport’, titolo d’apertura per l’intervista pubblica di ieri di De Laurentiis, presidente del Napoli, che punta ai massimi traguardi: “Voglio tutto“. Scoppia il caso ‘diplomatico’ intanto tra Dybala e la Juventus: “Dybala festeggia, juventini furiosi“. Stasera, parte poi la tre giorni di coppe europee, con la Lazio prima a scendere in campo in Conference League con l’Az Alkmaar: “La Lazio apre l’assalto all’Europa“.

Su ‘Tuttosport’, voci dallo spogliatoio Juventus dopo il ko con la Roma: “Noi soli contro tutti“. Intanto, il Torino vola: “Karamoh esalta un Toro da Europa“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di martedì 7 marzo 2023

All’estero, mercato protagonista in Spagna sul ‘Mundo Deportivo’: “Laporte se pone a tiro“, con il difensore pronto a lasciare il Manchester City e che finisce nell’orbita del Barcellona, come Gundogan e Bernardo Silva.

In Inghilterra, tiene ancora banco la disfatta del Manchester United in casa del Liverpool. Sul ‘Daily Express’, il retroscena con Ten Hag che ha tenuto la squadra in campo a mo’ di lezione per ascoltare il trionfo dello stadio nemico: “Kop a load of that“.