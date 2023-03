La GG11 di Gabriele Giuffrida si espande: prima in Europa ad aprire una sede in Africa

L’agenzia GG11 fondata da Gabriele Giuffrida è la prima società di procura sportiva europea ad aprire un ufficio in Africa, più precisamente ad Abidjan in Costa d’Avorio

Mai come in questi ultimi anni il calcio, e con lui il calciomercato, ha allargato il proprio respiro geografico a territori mai battuti prima. Basti pensare alla Cina e il Giappone, che in tanti hanno scelto per proseguire o chiudere la propria carriera, o ancora agli USA e il Canada, l’India e più recentemente la Saudi Pro League.

Chi è rimasto indietro è il continente africano, che però da sempre rappresenta un serbatoio enorme di grandi talenti e campioni. Sarebbe sufficiente fare i nomi di Weah, Kanu, Drogba, Essien fino ad arrivare ai vari Salah, Hakimi e Osimhen. E Gabriele Giuffrida, tra i più importanti procuratori sportivi in Italia e in Europa, si pone proprio questo obiettivo. La sua agenzia, la GG11, sarà infatti la prima società di procura sportiva europea ad aprire un ufficio in Africa. “Guardare avanti e guidare il cambiamento significa anche rivolgere lo sguardo a realtà più lontane e rafforzare la propria presenza nel mondo, alla ricerca di talenti”, è il faro che guida Giuffrida in questa nuova avventura.

La GG11 di Giuffrida sbarca in Africa: aperta la sede in Costa d’Avorio

La GG11 aprirà quindi una sede nel continente africano e per questo ha scelto la Costa D’Avorio. L’ufficio sorge infatti ad Abidjan, capitale storica e tuttora città principale del paese, nel Cocody Centre, ovvero il centro politico-finanziario della città.

Una presenza che diventa quindi fisica, con l’obiettivo di aiutare lo sviluppo del calcio in Africa, scoprire nuovi talenti e lanciarli, offrendo anche consulenza per i trasferimenti sia nelle società locali che europee presenti sul territorio. “L’ufficio di Abidjan giocherà un ruolo fondamentale nel futuro della GG11. La Società opererà attraverso un’importante rete di scouting e gestionale che servirà principalmente i paesi francofoni. Lo sviluppo del nostro ufficio di Abidjan, attraverso la nostra rete di scouting in Africa, sarà – annuncia la GG11 – la nostra missione primaria che contribuirà a favorire un approccio al calcio “manageriale a 360°” dove il nostro ruolo sarà quello di individuare i talenti, investire in essi facendoli crescere, supportandoli in ogni fase della loro carriera fino al mondo del professionismo in Europa”. E magari portare alla luce i nuovi Drogba o i nuovi Traore, tra i giocatori più talentuosi del calcio africano assistito proprio da Giuffrida e passato in inverno dal Sassuolo al Bournemouth.