Il piano anti-Tottenham di Pioli: “Su questo non ci sorprenderanno”

Il tecnico rossonero alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro la squadra di Antonio Conte

Meno uno alla sfida tra il Milan e il Tottenham in programma domani sera a Londra dalle 21.00. La squadra di Stefano Pioli avrà l’obbligo di proteggere il risultato dell’andata dopo la vittoria ottenuta a San Siro per 1-0 con gol di Brahim Diaz.

Intervenuto nel pomeriggio sui canali ufficiali del club rossonero, Pioli ha parlato del match di domani: “Abbiamo giocato contro di loro due settimane fa, conosciamo i nostri avversari. Dal punto di vista tattico abbiamo fatto le nostre prove dove poi vogliamo avere dei riscontri in partita domani”.

Sul Tottenham, invece, l’allenatore è sembrato piuttosto sicuro: “E’ una squadra con atteggiamenti e numeri diversi rispetto ad altre squadre inglesi, in positivo, nelle partite in casa rispetto a quelle in trasferta. Abbiamo analizzato molto bene le loro partite in casa, possono essere più aggressivi rispetto all’andata di Milano, più intensi ed energici. Non ci potranno sorprendere su questo perché li conosciamo”.

Tottenham-Milan, le parole di Pioli alla vigilia

Pioli ha poi ribadito anche l’importanza degli episodi in una partita che si preannuncia altamente equilibrata tra due grandi formazioni: “Bisogna metterci qualcosa in più in questi episodi perché li fai diventare favorevoli piuttosto che il contrario”.

Sul possibile andamento della partita, Pioli non si è sbilanciato nonostante il leggero vantaggio conquistato dopo il successo dell’andata: “Credo che alla fine la squadra che giocherà meglio avrà la possibilità di passare il turno e di vincere. Abbiamo un piccolo vantaggio, che non è un vantaggio che possiamo gestire ma dobbiamo affrontare la partita con grande determinazione, volontà e qualità”.

Infine, il tecnico rossonero ha parlato delle ambizioni europee dei suoi: “Parliamo del Milan, un club abituato a giocare su certi palcoscenici e a certi livelli, e soprattutto in Champions ha sempre cercato di essere leader. È chiaro che il nostro percorso prevede di tornare a essere importanti in Europa, e domani abbiamo un’opportunità. E’ difficile, ma sappiamo di avere una possibilità ed è chiaro che domani proveremo a scrivere qualcosa di importante”.