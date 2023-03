Come Lukaku, Marotta ci ha preso gusto: clamoroso ritorno all’Inter

L’Inter potrebbe ripetere l’operazione Lukaku: c’è un altro grande ritorno che può stuzzicare Marotta

Obiettivo Champions. In campionato come in Europa, è la coppa dalle grandi orecchie a occupare le giornate in casa Inter. In Serie A la squadra di Inzaghi si è ripresa il secondo posto in classifica e spera ora di allungare sulle inseguitrici, trovando quella continuità che finora è mancata.

In Champions, invece, l’obiettivo è passare il turno contro il Porto, finalizzando al meglio l’1-0 maturato all’andata. Approdare ai quarti di finale sarebbe un traguardo importante per i nerazzurri anche dal punto di vista economico, con gli introiti della principale competizione europea che potrebbero servire per dare una boccata d’ossigeno ad un bilancio che ha bisogno ancora di essere sistemato. Per farlo Marotta e Ausilio in estate potrebbero sacrificare qualche pezzo pregiato: se Brozovic non è più un titolare inamovibile e, dovesse continuare così, un addio non sarebbe da escludere. Come non è da escludere una cessione, a giusto prezzo, di Dumfries. L’olandese è da tempo dato come possibile partente, anche perché ha tante corteggiatrici pronte a offrire argomenti convincenti all’Inter per avere il via libera. Dovesse andare in porto la sua cessione, Marotta potrebbe pensare ad un ritorno a sorpresa per compensare il vuoto: un’operazione alla Lukaku.

Calciomercato Inter, Dumfries via: Cancelo come Lukaku

Joao Cancelo potrebbe essere il ritorno a sorpresa per l’Inter. Il terzino portoghese a gennaio si è trasferito in prestito dal Manchester City al Bayern Monaco per avere più spazio.

Obiettivo non raggiunto perché anche in Germania Nagelsmann non lo impiega spesso: in questo modo il suo riscatto (a 70 milioni) sembra improbabile e l’ex Juve è destinato a fare ritorno in Inghilterra. Non per restare però ed allora proprio Marotta potrebbe provare ad imbastire con il Manchester City un’operazione stile Lukaku. Un prestito secco per una stagione, rimandando qualsiasi eventuale discussione sul riscatto all’estate 2024. Una idea che potrebbe trovare concretezza se, proprio come il belga, anche Cancelo accettasse di rivedere al ribasso il suo ingaggio. Ipotesi tutta da valutare ma l’Inter ha già sorpreso con Lukaku e potrebbe fare il bis con il portoghese.