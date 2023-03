Champions: il Chelsea ribalta il Dortmund, ‘passerella’ Benfica col Brugge

La squadra di Potter e quella di Schmidt staccano il pass per i quarti di finale. Kovacic trascina i ‘Blues’, l’ex Inter Joao Mario ancora a segno

Chelsea e Benfica volano ai quarti di Champions League dopo i successi di questa sera contro Borussia Dortmund e Club Brugge.

I ‘Blues’ di Potter erano chiamati a ribaltare la sconfitta dell’andata in Germania. Missione compiuta con una prova di grande qualità e carattere. Kovacic capitano e ‘guida’ dei londinesi che schiantano i tedeschi per 2-0 grazie alle reti di Sterling nel primo tempo e di Havertz all’inizio del secondo.

L’ex Bayer chiude i giochi su calcio di rigore, al secondo tentativo dopo aver fallito (palla sul palo) il primo poi fatto ripetere dall’arbitro Makkiele visto l’ingresso nell’area di un calciatore del Dortmund quando Havertz stava per calciare in porta. Sui piedi di Bellingham l’opportunità per i gialloneri di riaprire il discorso qualificazione, ma l’inglese ha clamorosamente toppato. Nel finale incandescente spazio per lo juventino Zakaria, il quale rischia molto allo scadere con un intervento in area su Reus.

CHELSEA-BORUSSIA DORTMUND 2-0

43′ Sterling, 53′ rig.Havertz (C)

Blues ai quarti, così come il Benfica che veniva già da un 2-0 strarassicurante in Belgio. Al ‘Da Luz’ i portoghesi hanno vita facile travolgendo il Brugge con cinque gol.

Apre Rafa Silva, si scatena poi Goncalo Ramos facendo doppietta, l’ex Inter Joao Mario (il centrocampista più prolifico in Europa) non sbaglia dal dischetto; Neres chiude la passerella. Di Meijer l’inutile rete dei nerazzurri, andati sicuramente oltre il proprio potenziale.

BENFICA-BRUGGE 5-1

38′ Rafa Silva, 47′ e 57′ Goncalo Ramos, 71′ rig.Joao Mario, 77′ Neres (B), 87′ Meijer (CB)