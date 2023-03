Roma, a difesa della Champions: in casa solo il Barcellona subisce meno. E l’Inter insegue

Lo score della Roma nelle reti subite all’Olimpico è fenomenale, nei top 5 campionati europei è secondo solo ai blaugrana con l’Inter che chiude il podio

La Roma vola sulle ali inaspettate di Gianluca Mancini. Una sassata scaricata col destro da fuori area ha trafitto Szczesny e la Juventus, ricacciandola a 12 punti di distacco. Tanto da buttarla, probabilmente, definitivamente fuori dalla lotta Champions. In attesa ovviamente delle sentenze dei tribunali tra ricorso sul -15 e ovviamente il processo del 27 marzo che può definire le sorti del club.

Intanto la squadra di Mourinho tiene il passo di Inter e Lazio, agganciando il Milan e precedendolo grazie alla differenza reti favorevole per un solo gol. Una prestazione di pura voglia e determinazione, non bella sicuramente ma tremendamente efficace. E a firmarla è stato uno dei giocatori più in crescita di queste ultime settimane, Gianluca Mancini. Un’esplosione di gioia che segna il ritorno al gol in campionato precisamente due anni dopo l’ultima volta. Era il 7 marzo 2021, anche in quel caso la sua rete valse tre punti contro il Genoa. Per 1-0. Un risultato non casuale, questo di misura o comunque senza subire gol soprattutto in casa. Ieri contro la Juventus, la Roma ha inanellato la quinta partita consecutiva in Serie A senza subire gol all’Olimpico (tutte vinte), ovvero dalla prima partita del 2023 col Bologna. Lo stadio del Foro Italico è diventato ormai un vero e proprio bunker, già dall’inizio della stagione.

Roma, Olimpico bunker in Serie A: meglio solo il Barcellona. E la difesa segna pure

Se infatti la Roma ha il peggiore attacco casalingo del campionato italiano tra le prime undici (14 gol), a fare da contraltare c’è quella che è di gran lunga la miglior difesa interna. La banda Mourinho ha subito appena 5 gol in 12 partite (contro Atalanta, Lecce, Napoli, Lazio e Torino), quindi mai più di uno in una sola partita. E in questi match tre sconfitte, un pari e una vittoria. Il che vuol dire sette volte clean sheet.

Nei top cinque campionati europei (Serie A, Bundesliga, Liga, Premier League e Ligue 1) solamente il Barcellona ha fatto meglio dei giallorossi. La squadra di Xavi, solida capolista in Spagna, ha subito solamente 1 gol in 12 partite con una media punti spaventosa di 2,67. L’unica in grado di segnare al Camp Nou in Liga è stato l’Espanyol nel derby finito 1-1 il 31 dicembre. Non a caso, il Barcellona ha subito appena 8 gol totali in questo campionato. Sul podio delle difese casalinghe dei top cinque campionati europei c’è anche l’Inter, che tallona la Roma a quota 6. A seguire Real Madrid, Manchester United, Bayern Monaco, Union Berlin, Newcastle, Chelsea e Torino (tutte a quota 8), poi Villarreal, Napoli, Friburgo, Liverpool e Maiorca (9).

E se i difensori, i gol li fanno anche diventa tutto più facile: i giallorossi hanno infatti segnato 8 reti (3 Smalling, 3 Ibanez, 1 Spinazzola e 1 Mancini). Meglio di loro in Italia solo Atalanta e Udinese (10). Con questo ritmo sicuramente la Champions League diventa un obiettivo concreto e raggiungibile, nonostante lo scetticismo – almeno pubblico – di Mourinho che continua a parlare invece dei limiti della Roma. Con gli scontri diretti da giocare in casa con Milan e Inter, sarà importante tenere questo score casalingo per arrivare a quel traguardo. Che lo Special One non nomina mai, ma che resta la stella polare di questa stagione.