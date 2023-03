Ribaltone Juventus: Allegri-Vlahovic, ne resta solo uno

Nuovo sondaggio sul profilo Twitter di Calciomercato.it con cui abbiamo chiesto ai nostri followers di esprimere la propria opinione sulla situazione di Vlahovic e quale potrebbe essere la soluzione migliore

Colpaccio della Roma nel posticipo di ieri sera in casa contro la Juventus. Un gran gol di Mancini dalla distanza ha steso i bianconeri di Massimiliano Allegri che interrompono così un momento complessivamente positivo.

A secco nuovamente Dusan Vlahovic, apparso impalpabile e poco in partita per tutta la sfida, risultando quindi poco pericoloso per la difesa giallorossa che ha potuto arginarlo e controllarlo senza eccessivi patemi. Al netto di una condizione altalenante, dal bomber serbo era lecito aspettarsi molto di più in questo suo anno juventino, visto anche il corposo investimento fatto dalla società a gennaio 2022. Vlahovic non si è ancora preso del tutto la Juventus complice anche un gioco che non ne sta favorendo le caratteristiche. 10 gol e 4 assist in totale tra coppe e campionato per il serbo che ha bisogno di cambiare marcia.

Sondaggio CM.IT | Da Vlahovic ad Allegri: il verdetto dei tifosi

Il bottino troppo misero di Vlahovic è preoccupante, così come le sue prestazioni inserite nel contesto del gioco della Juventus di Allegri. Una soluzione andrà trovata al più presto per uscire dall’equivoco.

Proprio in merito alla questione sono quindi intervenuti i followers del profilo Twitter di Calciomercato.it, a cui è stato sottoposto un sondaggio relativo proprio alla soluzione migliore da adottare in ottica Juve in relazione alla gestione di Vlahovic. Per il 39% dei votanti andrebbe esonerato Massimiliano Allegri e conferita ancora fiducia al bomber serbo, dunque sotto i dettami di un’altra guida tecnica. Per il 32,2% andrebbe ceduto per 70/80 milioni, mentre per il 15,3% andrebbe ceduto ma solo a fronte di 100 milioni. Chiude al 13,6% la strada della conferma con fiducia alla corte di Allegri.

Ecco l’esito del sondaggio Twitter di Calciomercato.it: