Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 6 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 6 marzo 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 6 marzo 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con il successo dell’Inter, che batte 2-0 il Lecce e si issa da sola al secondo posto: “Anima Inter“, con Lautaro Martinez protagonista e trascinatore. “Il corto Mouso” è invece il titolo per celebrare la vittoria della Roma per 1-0 sulla Juventus. Altri sport: “Mamma che salto“, con Larissa Iapichino seconda nel salto in lungo agli europei battendo il record di sua madre Fiona May e “Il segreto Red Bull“, con la vettura austriaca che domina con una doppietta il primo Gp della stagione in Formula 1.

“Alla Mourinho“, così la Roma batte di misura la Juventus nel big match domenicale, nel titolo del ‘Corriere dello Sport’. Di spalla, il titolo sulla Formula 1: “Verstappen fa il vuoto, buio Ferrari“.

Su ‘Tuttosport’, il titolo d’apertura è una imprecazione contro la malasorte per la Juventus: “Se ci si mette pure la sfortuna“, con i tre pali a fermare i bianconeri nella sconfitta contro la Roma. “Bivio Bologna: Toro, o la va o la spacca“, per presentare il posticipo di stasera per i granata che si giocano l’Europa. “L’Italia che si ferma. L’Italia che vola” descrive il resto della domenica sportiva, con le immagini di un deluso Leclerc e di una splendida Larissa Iapichino.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di lunedì 6 marzo 2023

Domenica molto intensa anche all’estero. In Spagna, frenata probabilmente definitiva del Real Madrid, che scivola nuovamente a -9 dal Barcellona pareggiando per 0-0 in casa del Betis: “Bajo cero“, è il titolo di ‘As’.

In Inghilterra, invece è il giorno dell’umiliazione storica inflitta dal Liverpool al Manchester United. Clamoroso 7-0 in una delle classiche del campionato inglese, con il ‘Mirror’ che titola in maniera eloquente: “Seven and hell“.