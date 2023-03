Neymar non ha pace: UFFICIALE stagione finita

Momentaccio per il Paris Saint Germain, che sta provando a ritrovare continuità ma dal punto di vista degli infortuni quello di Neymar è risultato parecchio grave

Le vittorie contro Nantes, Marsiglia e Lille hanno restituito parzialmente colore al Paris Saint Germain, che ha vissuto un inizio di 2023 complessivamente negativo con troppe battute d’arresto tra Ligue 1, coppa nazionale e Champions.

Presto i parigini scenderanno nuovamente in campo per la partita più importante dell’anno, l’ottavo di finale di ritorno di Champions contro il Bayern Monaco, dopo il ko di Parigi all’andata. Non ci sarà chiaramente Neymar che era uscito in barella per infortunio nel match di Ligue contro il Lille di campionato. Un problema fisico tutt’altro che banale e che porterà il fenomeno verdeoro ad un’operazione come evidenziato anche dal comunicato ufficiale del Paris: “Neymar Jr ha subito una serie di casi di instabilità alla caviglia destra negli ultimi anni. Dopo l’ultima distorsione del 20 febbraio, lo staff medico del Paris Saint-Germain ha raccomandato un’operazione di riparazione ai legamenti per evitare un grave rischio di recidiva. Tutti gli esperti consultati hanno confermato questa necessità. L’intervento verrà eseguito nei prossimi giorni presso l’ospedale ASPETAR di Doha”.

Infine sui tempi di recupero stimati: “Ci vorranno dai 3 ai 4 mesi prima che possa tornare ad allenarsi con la squadra”. Di fatto è quindi stagione finita per Neymar.