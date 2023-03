Milan senza pace, ancora uno stop: Tottenham a rischio

Milan in allarme in vista della sfida Champions contro il Tottenham: Pioli rischia di perdere il titolare inamovibile

Tutto si può dire, tranne che il Milan in questa stagione sia stato baciato dalla fortuna. Stefano Pioli ha dovuto fare i conti con infortuni costanti, con alcuni dei big rossoneri fuori causa per diverso tempo.

Il caso di Maignan è solo il più eclatante di un’annata caratterizzata da diversi problemi fisici accorsi ai calciatori della squadra campione d’Italia. Una situazione che sembrava essersi risolta prima della Fiorentina ma ecco nuovi problemi con lo stop di Brahim Diaz prima ed ora questo nuovo contrattempo proprio a due giorni dalla decisiva sfida Champions contro il Tottenham di Conte. Una sfida alla quale Olivier Giroud rischia di non partecipare. Da domenica sera l’attaccante transalpino è alle prese con l’influenza ed oggi non si è allenato.

Una situazione che lo staff medico milanista sta ovviamente monitorando con grande attenzione. Le sue condizioni saranno valutate domani per capire se Giroud potrà partire con la squadra oppure sarà costretto a dare forfait e non essere neanche convocato. Nel caso in cui dovesse salire sull’aereo destinazione Londra, sarà poi il giorno della partita a dare il verdetto definitivo sulla sua presenza o meno dal primo minuto contro gli Spurs.

Tottenham-Milan, Giroud a rischio: le alternative di Pioli

Il Milan fa i conti con un nuovo problema fisico con il dubbio Giroud che va ad unirsi a quello di Brahim Diaz. Anche lo spagnolo oggi non ha preso parte all’allenamento con il resto del gruppo, lavorando a parte.

Tornando al francese, in caso di forfait Pioli avrebbe da scegliere il centravanti da schierare dal primo minuti. Con Ibrahimovic che non ha che pochi minuti di gioco sulle gambe, la scelta potrebbe ricadere su uno tra Rebic, Origi e De Ketelaere, tre calciatori che in questa stagione non hanno mai brillato. Non certo il modo migliore per approcciarsi a quello che è il match più importante della stagione.