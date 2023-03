“La stagione della Juventus è finita”: l’annuncio è definitivo

La sconfitta della Juventus in casa della Roma è stata la pietra tombale definitiva sulla stagione bianconera: il grande ex è sicuro

La Juventus cade in casa della Roma, dopo aver giocato una partita buona ma non eccelsa. Un po’ di sfortuna sicuramente, con tre pali colpiti, ma anche qualche errore difensivo e non solo. Il gol di Mancini è sicuramente in compartecipazione con Rabiot e non solo, per la mancata copertura, così come negli ultimi metri è mancata cattiveria e lucidità. Come al 97′ a Danilo che ha avuto la chance per il pareggio.

Mourinho lo ha detto ieri in conferenza stampa, per la Roma è una vittoria importantissima, anche perché vincendo ieri la Juve sarebbe andata addirittura a -6 proprio dai giallorossi e “avrebbe fatto sentire il suo fiato sul collo”. Invece adesso la distanza tra le due squadre è tornata a 12 punti, abbastanza rassicurante per chi sta lottando per la Champions League. In questo momento proprio la Roma, insieme al Milan, sarebbe l’ultima squadra qualificata. Se l’Europa rimane ancora alla portata, pur se lontana, visto che l’Atalanta è a +7, la Champions diventa sempre più complicata. Anche se Allegri continua a non ragionare, almeno pubblicamente, su quell’obiettivo ma rivendica la stagione della sua Juve che sarebbe seconda senza la penalizzazione. “Non bisogna dimenticarlo. E una penalizzazione così a metà campionato non è mai successa nella storia del calcio mondiale“, ha ricordato il mister bianconero ieri sera.

Di certo la sconfitta con la Roma complica maledettamente la rincorsa Champions. Difficile ora credere nella rimonta, con 12 punti da recuperare in 13 partite.

Lo stesso Claudio Gentile, ex bandiera bianconera, ha detto la sua: “Secondo me per la Juventus il sogno Champions è sfumato. Sarebbe già stata un’impresa prima del ko di Roma, ora tutti i sogni sono finiti. È stata una sconfitta che brucia, ma è stata immeritata. La Juve ha giocato anche discretamente e la Roma non è stata superiore, ma questo è il calcio e bisogna pensare già al futuro”, ha detto a ‘Radio Anch’io Lo Sport’. La Juve dovrà essere brava a riorganizzarsi mentalmente dopo lo 0-1 dell’Olimpico, non sarà facile anche a livello mentale: “Penso che questa penalizzazione abbia dato una mazzata all’ambiente juventino. Io non sono fiducioso che verrà tolta la penalizzazione e mi dà segno che questo ko sarà il finale di quest’anno”.

Gentile è abbastanza netto nel suo giudizio, ma ripartirebbe comunque da Angel Di Maria: “Per quello che ho visto lo confermerei. Abbiamo visto il Mondiale e anche ciò che ha fatto dopo. Però dovremo vedere anche quale sarà la situazione all’interno del club. Penso che verrà deciso verso la fine del campionato. Fossi io in società lo confermerei, ha delle grandi qualità e si prende anche delle responsabilità”.