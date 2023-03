DIRETTA Serie A, Sassuolo-Cremonese 0-0: occasioni Okereke e Pinamonti LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra il Sassuolo di Dionisi e la Cremonese di Ballardini in tempo reale

Il Sassuolo ospita la Cremonese a Reggio Emilia nel primo posticipo del lunedì valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A, sesto turno del girone di ritorno. Una sfida che mette in palio tre punti importanti per i rispettivi obiettivi che sarà diretta dall’arbitro Fourneau della sezione di Roma 1.

Da un lato i neroverdi di Alessio Dionisi, privi del loro capitano Berardi appiedato dal giudice sportivo, vogliono dare seguito al successo esterno ottenuto contro il Lecce per raggiungere quota 30 punti e allontanarsi in modo quasi definitivo dalla zona retrocessione. Dall’altra i grigiorossi di Davide Ballardini, che a loro volta dovranno fare a meno dello squalificato Ferrari, vanno a caccia della seconda vittoria di fila dopo quella a sorpresa contro la Roma per portarsi a 6 punti dallo Spezia quartultimo e provare una clamorosa rimonta in chiave salvezza. All’andata finì con un pareggio senza reti. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra Sassuolo e Cremonese in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Sassuolo-Cremonese

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Ruan, Erlic, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Defrel, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Dionisi.

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Bianchetti, Chriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, Pickel, Valeri; Felix; Okereke, Tsadjout. All. Ballardini

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 65, Inter 50, Lazio 48, Milan e Roma 47, Atalanta 42, Bologna* 35, Juventus** 35, Monza e Udinese 32, Torino* e Fiorentina 31, Empoli 28, Sassuolo* e Lecce 27, Salernitana 25, Spezia 20, Verona 18, Cremonese* 12, Sampdoria 12.

* una partita in meno

**una partita in meno e 15 punti di penalizzazione