Dessers non basta: Bajrami fa volare il Sassuolo in extremis | HIGHLIGHTS

Il Sassuolo targato Alessio Dionisi conquista tre punti significativi, battendo all’ultimo respiro la Cremonese di Ballardini: decide Bajrami

Oggi, lunedì 6 marzo, si conclude la venticinquesima giornata del campionato di Serie A e già nel abbiamo viste delle belle col match tra Sassuolo e Cremonese, andato in scena fra le mura del Mapei Stadium. A spuntarla, alla fine, è la squadra guidata da mister Alessio Dionisi, che grazie a questo successo sale al tredicesimo posto in classifica con un bottino di 30 punti.

Era fondamentale vincere per la compagine emiliana, in modo da tenersi il più possibile lontana dalla zona retrocessione. Al minuto 26 della prima frazione di gioco i padroni di casa hanno aperto le danze grazie alla rete a firma Lauriente, arrivata da palla inattiva. Benassi entra duro su Pinamonti, con quest’ultimo che guadagna un calcio di punizione dal limite dell’area. All’appuntamento si presenta proprio l’attaccante francese numero 45, il quale disegna una traiettoria che non lascia scampo a Carnesecchi. Più tardi, al 41esimo, la truppa neroverde agguanta il raddoppio e stavolta a prendersi la scena è Davide Frattesi. Sempre con lo zampino di Lauriente: l’ex Lorient pesca con un colpo di tacco il centrocampista di Fidene, che si gira in un fazzoletto e infila la sfera in rete. Gli ospiti, però, non mollano e nella ripresa vengono fuori. Nel giro di venti minuti Dessers realizza una sontuosa doppietta (la prima in Serie A), ristabilendo l’equilibrio in campo.

Serie A, Sassuolo-Cremonese 3-2: marcatori, classifica e highlights

Ma la doppia marcatura del centravanti belga naturalizzato nigeriano è soltanto illusoria. Nei minuti di recupero del secondo tempo, infatti, arriva il tris di Nedim Bajrami, che chiude definitivamente i giochi.

Subentrato al minuto 68 al posto di Gregoire Defrel, Bajrami si fa trovare completamente libero dalla destra dell’area di rigore e di prima intenzione schiaccia la conclusione beffando Carnesecchi e la Cremonese. Niente da fare, dunque, per i lombardi, che tornano ad assaporare una sconfitta dopo aver conquistato il primo successo in Serie A contro la Roma.

Sassuolo-Cremonese 3-2: 26′ Lauriente (S), 41′ Frattesi (S), 62′ Dessers (C), 83′ Dessers (C), 90+2′ Bajrami (S)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 65, Inter 50, Lazio 48, Roma 47, Milan 47, Atalanta 42, Bologna* 35, Juventus** 35, Udinese 32, Monza 32, Torino* 31, Fiorentina 31, Sassuolo 30, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 25, Spezia 21, Hellas Verona 18, Cremonese 12, Sampdoria 12.

*Una partita in meno

**Quindici punti di penalizzazione