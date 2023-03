Cassano non si trattiene, Mourinho e Allegri asfaltati: lo ha detto davvero

Josè Mourinho e Massimiliano Allegri nel mirino di Antonio Cassano che su Instagram lancia il suo atto d’accusa: parole al vetriolo

Non si trattiene Antonio Cassano che torna a sparare a zero dopo Roma-Juventus. L’ex fantasista barese utilizza ‘Instagram’ per lanciare il suo attacco di accusa contro Josè Mourinho e Massimiliano Allegri, accomunati dalle scelte fatte per il big match della 25esima giornata di Serie A.

L’ex attaccante tira fuori un suo cavallo di battaglia, quello del gioco, del calcio inteso come spettacolo, e va contro i due allenatori, colpevoli di aver pensato più a difendere che ad offendere. Cassano parla in maniera abbastanza netta e le sue parole sono destinate a suscitare grandi polemiche, come spesso accade: “Ho visto Roma-Juve ma avrei preferito guardare un’altra trasmissione – il suo esordio -. E’ una roba inconcepibile con una sfilza di giocatori da una parte e dall’altra. Poi qualcuno dice che i due allenatori sono dei geni: per me sanno poco di calcio, sia l’uno che l’altro”.

L’ex calciatore chiarisce ancora meglio il suo concetto: “Se vuoi vedere una bella partita non devi guardare né Mourinho, né Allegri – la sua premessa -. Primo tempo osceno con il palo all’ultimo di Rabiot di testa. Poi la Roma si è ritrovata a vincere la partita con un jolly da 40 metri. Anche se poi dopo la Juve non meritava assolutamente di perdere per le occasioni che ha avuto. Ha preso tre pali. Il pari era risultato più giusto”.

Ma il j’accuse di Cassano contro i due allenatori non si limita a queste parole. Il video prosegue con nuove invettive con destinatari sia Mourinho che Allegri.

“Per me è inconcepibile che si continui a dire che i due allenatori, soprattutto Mourinho, sono competenti e sono dei geni: il calcio è un’altra cosa. Per me è estetica, bellezza, è non speculare, avere la palla e andarla a recuperare quando non ce l’hai”. Cosa che, secondo Cassano, i due tecnici non fanno, badando invece a trovare “mille scuse, deviano il discorso su altro”. Così arriva la bordata finale: “Questo purtroppo è il calcio italiano: stiamo facendo schifo”.