“Brozovic separato in casa”: ecco cosa sta succedendo all’Inter

L’Inter si rilancia con la vittoria sul Lecce ma Inzaghi affronta la questione Brozovic: “Separato in casa”

L’Inter si rilancia: Lecce battuto 2-0 e nerazzurri che si riprendono il secondo posto in solitaria, approfittando dello stop del Milan contro la Fiorentina.

Tocca a Mkhitaryan e Lautaro Martinez mettere a referto i propri nomi nel tabellino dei marcatori della sfida contro i salentini. Tre punti che fanno bene alla classifica e al morale, ora testa allo Spezia prima del ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Porto. Settimana importante per la formazione di Inzaghi che sembra aver fatto una scelta importante in merito alle gerarchie all’interno della squadra: l’esclusione di Brozovic. Di fatto, quello che pre-mondiali era un titolare indiscutibile, uno dei big della rosa, è diventato una riserva.

Le cose dopo quattro mesi sono completamente stravolte e ora da insostituibile si ritrova in panchina praticamente sempre. Quattro volte nelle ultime sei gare disputate è partito come riserva e in generale sembra non essere più centrale nel gioco di Inzaghi. Un ribaltone che fa discutere visto che a gennaio il suo nome era finito al centro di una voce di mercato che aveva fatto sollevare il popolo nerazzurro. Le cose adesso però sono completamente cambiate, tanto che si parla di lui come di un separato in squadra.

Calciomercato Inter, Sabatini sicuro: “Storia finita”

Marcelo Brozovic sta indossando un nuovo ruolo da comprimario con Calhanoglu che gli ha ‘soffiato’ il posto da regista in squadra. Il turco ha dimostrato di poter interpretare al meglio il nuovo ruolo e questo ha convinto Inzaghi a puntare spesso su di lui, mettendo in panchina il croato.

Una scelta che ha commentato in maniera netta Sandro Sabatini a ‘Pressing’: “La storia tra Brozovic e l’Inter credo sia finita: credo sia un piccolo separato in squadra. Una dinamica ingrandita da infortuni, Mondiale e dal non ritrovare il posto da titolare. Ora lo è Calhanoglu: ha preso il posto del croato e ha fatto bene”. Così bene che Inzaghi panchina spesso e volentieri Brozovic. A gennaio il Barça provò a prenderlo, senza successo: in estate, dovessero continuare così le cose, il suo addio – sempre se resterà Inzaghi – diventerebbe meno traumatico.