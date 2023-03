Bastoni tiene l’Inter sul filo: che cosa succederà in estate

Anche in Inter-Lecce Alessandro Bastoni è stato uno dei protagonisti della squadra di Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo la sconfitta esterna a Bologna contro la squadra di Thiago Motta, ha ripreso a correre nel campionato italiano di Serie A battendo il Lecce rivelazione di Marco Baroni.

I nerazzurri, forti anche di una rosa praticamente al completo, fatta eccezione per le defezioni di Skriniar, Dimarco e Correa, hanno gestito la rosa al meglio e incamerato tre punti fondamentali per tentare di blindare il secondo posto dopo la vittoria della Lazio e, soprattutto, la sconfitta del Milan a Firenze contro la Fiorentina. Fra i titolarissimi e protagonisti della sfida di San Siro c’è senza dubbio anche Alessandro Bastoni, difensore centrale di sinistra della Beneamata che, negli ultimi giorni prima di far parlare il campo, ha fatto discutere in sede di calciomercato. Secondo quanto riportato da diversi organi di stampa infatti, le richieste del giocatore per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024, sarebbero state di circa 6 milioni di euro a stagione, al pari dei top player all’interno della rosa nerazzurra per quella che sarebbe una sorta di vera e propria investitura per l’ex giocatore di Atalanta e Parma.

Calciomercato Inter, rinnovo Bastoni: il punto lato società

Sull’altro lato però c’è la società Inter e le sue difficoltà economiche che vanno anche a condizionare e centellinare le scelte. Al momento infatti, nonostante non sembri paventarsi una situazione simile a quella di Skriniar, c’è distanza fra domanda e offerta, ma allo stesso tempo pare esserci un certo ottimismo.

Parallelamente Bastoni, anche in Inter-Lecce, ha dimostrato tutta la sua importanza all’interno dello scacchiere tattico di Inzaghi, ma sui social i pareri sono discordanti. Secondo alcuni tifosi infatti, le richieste fatte sarebbero eccessive per un calciatore che, comunque, non è stato troppo continuo nell’ultima stagione.